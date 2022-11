Afscheid van de ‘emmergevangenis’: laatste gevangenen vertrokken uit gevangenis van Vorst

In de afgelopen dagen werden in totaal 124 gedetineerden vanuit Vorst de bus opgezet naar Haren. Vrijdag was het de beurt aan de laatste 44 gevangenen die nog in de gevangenis van Vorst verbleven. Zij nemen afscheid van de kleine cellen in een gebouw waar roest en afbladerende verf de muren siert.

“Dit is het voorbeeld van een gevangenis die je niet meer wil hebben. Totaal verouderd, met zeer slechte werkomstandigheden ook voor het personeel”, erkent minister Van Quickenborne. “Deze gevangenis werd ook soms de ‘emmergevangenis’ genoemd, omdat gedetineerden door een gebrek aan stromend water hun behoefte in een emmer moesten doen”, vervolgt hij.

De gevangenis van Vorst dateert uit 1910. Het gebouw is in handen van de Regie der Gebouwen en zal nu in samenspraak met de gemeente Vorst een herbestemming krijgen.

Voor de cipiers die er werkten is het een afscheid met een dubbel gevoel. “Forest Forever”, zeggen ze. Voor de gevangenen leidt het naar een leven met meer comfort in Haren. “Globaal ervaren de gedetineerden deze verhuis als positief, want het betekent voor hen een verandering van de materiële omstandigheden”, stelt directeur Jurgen Van Poucke.