De 1-0 achterstand is niet de weergave van het spelbeeld. Een voorsprong was evenwel ook niet terecht geweest voor de Rode Duivels. De Egyptenaren kregen immers al de beste kansen maar Courtois stond paraat. Het schot van Batshuayi op de paal zette het Belgisch overwicht in de verf. Maar we keken toch vooral naar Eden Hazard.