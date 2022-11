Aardbeving met kracht van 6,9 voor de kust van Indonesië

“Vreemd genoeg voelde ik helemaal niets. Ik stond nog buiten met mijn buurman te praten en we beseften helemaal niet dat er een aardbeving was”, vertelde Hendri Tasparillo, die woont in de stad Bengkulu, op ongeveer 212 kilometer afstand, aan persbureau AFP.

Voorlopig zijn er nog geen meldingen van schade of tsunamigevaar. “Op basis van historische gegevens en modellen” zegt het Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System dat een aardbeving onder het wateroppelvlak van de Stille Oceaan wel een tsunami kan veroorzaken. Ze houden de situatie verder in het oog.

Indonesië ligt in de “vuurgordel” van de Stille Oceaan en is zeer gevoelig voor regelmatige aardbevingen. In januari 2021 trof een aardbeving van 6,2 magnitude het eiland Sulawesi, waarbij meer dan 100 mensen omkwamen en duizenden dakloos werden.