Staatssecretaris De Bleeker (Open VLD) geeft uitleg bij ontslag: “Onmogelijk geworden om te blijven functioneren”

Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming Eva De Bleeker (Open Vld) heeft in een persbericht haar ontslag toegelicht. Ze is duidelijk ontgoocheld dat het zo is afgelopen.

“Het zijn op zijn zachtst gezegd turbulente dagen geweest. Begroting brengt altijd forse debatten te weeg. Dat is ook goed want het gaat over iets heel belangrijks, namelijk de centen van de burger en hoe die worden besteed. Het zal niemand ontgaan zijn dat de discussie nu wel net iets luider was dan de andere keren. De reden daarvoor kent u ondertussen”, begint de intussen ex-staatssecretaris.

Ik ben de voorbije twee jaar met bijzonder veel passie en engagement deze uitdaging aangegaan, elke dag opnieuw. Begroting en consumentenbescherming: Het zijn twee zeer interessante maar ook zware departementen, schrijft ze.

“Ik ben altijd een werker geweest. Zowel bij begroting als bij consumentenbescherming lag er ook bijzonder veel werk op de planken. Ik ben daarom meteen aan de slag gegaan met die dossiers. Maar ik heb evengoed veel nieuwe zaken kunnen opstarten.” Ze denkt dan in het bijzonder aan haar strijd tegen phishing en onbereikbare energieleveranciers, de spending reviews om de overheid slanker te maken en haar initiatieven om onze begroting beter begrijpbaar te maken voor burgers.

“Ik had dat werk uiteraard graag afgewerkt, en ik had ook graag verder mee gewerkt aan de uitdagingen waar ons land vandaag voor staat. Maar ik moet op dit ogenblik helaas concluderen dat het onmogelijk is geworden om te blijven functioneren. Ik besef dat daardoor mijn werk zelf in gevaar zou komen en dat wil ik niet. Het is daarom dat ik besloten heb om mijn ontslag aan te bieden aan mijn partijvoorzitter”, zegt ze duidelijk ontgoocheld.

“Ik heb altijd gezegd dat het cruciaal was dat dit land een begroting heeft. Toen ik aantrad als staatssecretaris was dat niet het geval. Dat was geen goede situatie. Want zonder begroting, geen traject, geen inspanningen. Ik ben in 2020 meteen aan de slag gaan om daar verandering in te brengen. Het zou niet goed zijn voor ons land dat dit in gevaar zou komen”, zegt ze verder.

Tot slot bedankt ze de administratie en haar team en zegt ze in de schriftelijke mededeling dat ze voorlopig geen verdere interviews geeft.

