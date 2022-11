Gelekt ‘militair geheim’ zet Vivaldi op stelten, premier De Croo staat voor joker

Het kernkabinet raakte het vorige week niet eens over een militaire exportvergunning naar Groot-Brittannië. Doordat dit is uitgelekt, staat premier Alexander De Croo voor joker.

Vivaldi zit met een groot vertrouwensprobleem. Vanmorgen lekte via de nieuwszender LN24 uit dat vicepremier Georges Gilkinet (Ecolo) een week geleden een militaire exportvergunning zou hebben geblokkeerd. Het gaat om militair materieel dat een Vlaams bedrijf aan Groot-Brittannië zou moeten leveren. Vlaanderen gaf al groen licht, de federale regering moest volgen omdat het land van bestemming niet langer deel uitmaakt van de Europese Unie. De zaak animeerde vanmorgen prompt de Kern, omdat premier De Croo het niet pikte dat een geclassificeerd dossier zo maar op de straatkeien terechtkwam. Gilkinet, die ten gronde geen commentaar wil leveren, spreekt van een “ernstige fout”.

“Dogmatische dwaasheid”

Voorlopig blijft het onduidelijk wie aan de basis van het lek ligt. Maar de verdachtmakingen gaan in de richting van vicepremier David Clarinval (MR). Georges-Louis Bouchez was er immers als de kippen bij om via Twitter Ecolo de les te lezen. "Ecolo moet staats- en verantwoordelijkheidszin krijgen. Weigeren om aan Groot-Brittannië materiaal te verkopen, is gigantische dogmatische dwaasheid. Onaanvaardbaar om België belachelijk te blijven maken. De ecologisten moeten zich herpakken", schreef hij.

Voorlopig blijft de identiteit van het Vlaamse bedrijf onbekend. De bestelling zou gaan om machines die worden gebruikt bij het onderhoud van Brits nucleair militair materiaal. De Vlaamse producent zou daarvoor een monopolie hebben, de Britten kunnen niet zo maar elders gaan shoppen. Er is sprake van een ‘diplomatiek incident’ waarbij Groot-Brittannië zou hebben gedreigd om bestellingen bij wapenbedrijf FN te herbekijken, al wordt dit laatste niet bevestigd. De machine wordt gebrandmerkt als dual use, de finaliteit kan zowel burgerlijk als militair zijn.

Toestemming Qatar

De context van het njet is niet onbelangrijk. Tijdens dezelfde vergadering kreeg minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) de toestemming om naar Qatar af te zakken om daar België bij het WK voetbal te vertegenwoordigen. Ze ging daarbij een "duidelijke boodschap brengen rond mensenrechten, arbeidsomstandigheden en rechten voor de queer gemeenschap". De Franstalige groenen gingen slechts schoorvoetend akkoord. Tijdens dezelfde vergadering legde de minister van Buitenlandse Zaken de exportvergunning op tafel. Volgens het lek blokkeerde Gilkinet.

Binnen de regering valt alvast geen goed woord over de houding van Ecolo te noteren. "Die willen zich altijd als de vredesduif profileren." Daarbij wordt gretig verwezen naar de moeilijkheden die de partij ook eerder maakte bij wapenlevering aan Oekraïne. Het blijft voorlopig onduidelijk hoe De Croo dit probleem kan oplossen.