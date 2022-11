Voormalig Scientology-lid doet absurd verhaal over leven in sekte: “We werden beschimpt door een buiksprekerspop”

In België wordt het beschouwd als een sekte, in andere landen als een religie. Feit is dat weinig mensen zich iets kunnen voorstellen bij de Scientology-gemeenschap waar onder andere Tom Cruise deel van uitmaakt. Een nieuw boek van Mike Rinder, een voormalige hoge piet binnen de organisatie, zorgt voor een exclusieve inkijk.

Liefst 45 jaar maakte Mike Rinder deel uit van de Scientology-gemeenschap. Als een van de kerkbestuurders had hij jarenlang zelf mensen vervolgd die van plan waren om Scientology achter zich te laten. Tot hij op zijn 52e plots zelf besefte dat hij weg moest uit de “breingevangenis”, zoals hij het omschrijft. In het boek A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology vertelt Rinderhoe hij ooit tot die beslissing is gekomen. Het bleek allesbehalve een evidentie.

Jarenlang leefde Rinder in kerkvertrekken en werkte hij 14 uur per dag, 7 op 7 voor een luttele 50 dollar per week. Er werd hem wijsgemaakt dat alle kritische gedachten over zijn “geloof” moesten worden uitgeroeid. Pas in de jaren na de dood van oprichter Ron Hubbard begon Rinder te twijfelen. Al sloeg die twijfel in eerste instantie niet op het geloof, maar wel op de nieuwe leider: David Miscavige. Onder zijn bewind werd Rinder regelmatig gestraft wegens “kwade intenties” of “tekortkomingen tijdens het werk”. De straffen waren absurd en varieerden van “beschimpt worden door een buiksprekerspop” tot “fysiek aangevallen worden door de Miscavige zelf”.

De ergste straf die Rinder moest verduren was zijn opsluiting in “The Hole”. Het ging om een soort gevangeniskamp waar hij een jaar moest verblijven, zonder te weten wat hij fout had gedaan en zonder toegang tot de buitenwereld. Rinder kreeg regelmatig rake klappen en moest er ook zelf uitdelen aan anderen. “Dat was de cultuur daar”, verklaart hij in het boek.

Toen hij na zijn vrijlating op missie naar Londen werd gestuurd, kreeg Rinder een unieke kans om te ontsnappen. Hoewel hij zich nog jaren als lid van Scientology outte, kwam hij in Londen geleidelijk aan tot meer inzicht. In 2007 besliste hij daadwerkelijk om de sekte achter zich te laten. Een zware knoop om door te hakken, want ook zijn eigen kinderen maken nog steeds deel van uit de gemeenschap.

Dat is meteen ook de reden dat Rinder besloot om een boek te schrijven. Hij hoopt dat het helpt om hem terug in contact te brengen met zijn kinderen.