Ruzie tussen taxichauffeur en automobilist in Brugge ontspoort compleet: beelden tonen hoe het fout loopt

De politie moest afgelopen donderdag tussenkomen voor een zware vorm van verkeersagressie in Brugge. Een 30-jarige taxichauffeur werd aangevallen door een 55-jarige automobilist, die hem eerder minutenlang achtervolgd had. De twee moesten uit elkaar gehaald worden. Beelden tonen hoe de 55-jarige man schade toebrengt aan de taxi. “Dat kon ik toch niet laten gebeuren?”, zegt taxichauffeur Jens Demeulemeester.

“We hebben het hier inderdaad over een zware vorm van verkeersagressie”, vertelt Lien Depoorter, woordvoerster van politie Brugge. En dat is niet overdreven. Beelden tonen hoe twee mannen het donderdag rond 15 uur fysiek aan de stok krijgen met elkaar aan de Dijver.

De 55-jarige automobilist en taxichauffeur Jens hadden elkaar gekruist in het verkeer tussen het station en het Zand. De automobilist verweet de taxichauffeur dat hij hem de pas afsneed. Dat was de kiem van het incident. “Ik zag in het mijn spiegel hoe de man mij bleef achtervolgen. Ik moest een klant ophalen aan de Dijver, en maakte zelfs enkele omwegen om hem kwijt te geraken. Maar op een bepaald moment moest ik wel stoppen bij de klant. En toen kwam hij op mijn wagen af. Op een redelijk agressieve manier.”

Uit elkaar gehaald

“Doe eens normaal”, of “blijf van mij en ga weg”: het filmpje van de taxichauffeur laat alleszins niets aan de verbeelding over. Beelden tonen hoe de 55-jarige man met zijn autosleutel op het raam tikt, en hem vraagt uit te stappen.

“Toen ik weigerde, probeerde hij mijn autospiegel af te rukken en probeerde hij zelfs een band te lossen.” Op dat moment beslist Jens om uit te stappen. “Dat kon ik toch niet laten gebeuren?”, vraagt hij zich af. “Ik probeerde de man te bedaren en heb mezelf verdedigd. Maar toen we op de grond lagen, heb ik mij natuurlijk niet laten doen.”

Jens hield er enkele snijwonden in zijn arm aan over. “Toen ik hem in bedwang hield, bleef hij mij steken met zijn sleutel”, klinkt het.

Fysieke agressie

De politie kwam uiteindelijk ter plaatse en maakte een proces-verbaal op. “Wij hebben de twee mannen uit elkaar gehaald en er is een proces-verbaal opgesteld. De beide mannen waren niet gewond, al is er volgens de ene man wat schade aan zijn uurwerk”, aldus Lien Depoorter.

Jens hoopt vooral dat het gerecht nu zijn werk doet, want hij is er het hart van in. Volgens de taxichauffeur liep zijn wagen ook schade op. Werken zat er donderdag alvast niet meer in. “Ik werk voor een bedrijf, maar rijd alsof het voor mezelf zou zijn”, zegt de man. “Mijn werk is mijn alles. Soms kom je als chauffeur in aanraking met fysieke agressie. Ik probeer dat altijd te vermijden, want zo ben ik niet. Ik hoop dat ik zoiets nooit meer moet meemaken.”