Huiszoeking bij vrouw die onderzoeksrechter bedreigt: “Er zouden erge gevolgen zijn”

Speurders van de federale politie hebben een huiszoeking gedaan bij een vrouw die bedreigingen geuit zou hebben aan een onderzoeksrechter in Oost-Vlaanderen. Er is een onderzoek geopend.

De vrouw belde donderdag naar de overheidsdienst justitie. Ze klaagde over de werking van justitie en bedreigde een onderzoeksrechter in Gent. “Er zouden erge gevolgen zijn”, zou er gezegd zijn. Parket en politie lieten niets aan het toeval over en speurders repten zich naar het huis van de dame. “Ze is daarop verhoord”, bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

“De dame verklaarde dat ze het telefoontje gedaan had in een opwelling. De huiszoeking bleek negatief. Ze is niet gearresteerd, maar er is wel een opsporingsonderzoek geopend tegen haar”, klinkt het nog.