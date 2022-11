Politie met man en macht op zoek naar man die vanochtend in ziekenhuis aanslag aankondigde

De Brusselse politiekorpsen zijn een grote zoektocht begonnen naar een man die vanochtend dreigde met een aanslag. De 24-jarige man had zich aangeboden aan het ziekenhuis Sint-Anna in Anderlecht en dreigde ermee terug te komen en iedereen te doden.

De man, die afkomstig is uit de provincie Luxemburg, was danig opgewonden. Hij riep ‘Allah Akbar’ en zei dat hij “morgen zal terugkomen om zichzelf te doden en alle anderen aanwezig”. Daarna verdween hij.

De politie is nu met man en macht op zoek naar de man. Ook de lokale politie in de provincie Luxemburg is ter hulp geroepen en in de Brusselse ziekenhuizen heeft men gevraagd om uit te kijken naar de verdachte man.

“Het klopt dat we naarstig op zoek zijn. We kunnen om operationele redenen niet veel kwijt over de vorderingen van ons onderzoek”, zegt Sarah Frederickx, woordvoerster van de politiezone Brussel-Zuid.