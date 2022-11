Chip in de bal en vrouwelijke refs: zo zal de arbitrage op het WK in Qatar zijn

1. Een chip in de bal om de VAR te helpen

Een primeur. Voor het eerst in de geschiedenis van het WK zal de FIFA gebruikmaken van semiautomatische buitenspeltechnologie. Met een sensor in de bal en speciale camera’s in de stadions die heel nauwkeurig bepalen waar de spelers zich bevinden, kan volgens de FIFA precies worden vastgesteld of er wel of geen sprake is van buitenspel. De technologie werd op eerdere, kleinere toernooien uitvoerig getest, met als conclusie dat het een enorm hulmiddel is voor de ref en de VAR.

Het werkt zo: het systeem geeft een seintje aan de videoref als een speler in buitenspelpositie de bal ontvangt. Voordat de VAR de scheidsrechter op het veld informeert, checkt hij of zij op basis van de beelden en gegevens of het klopt. Dat duurt volgens de FIFA slechts enkele seconden. Via driedimensionale beelden wordt dan het buitenspelmoment getoond op de grote schermen in het stadion.

© REUTERS

2. Mbappé kan niet meer scoren zoals in de Nations League-finale

Herinnert u zich het doelpunt van Kylian Mbappé in de Nations League-finale tegen Spanje? Hij scoorde toen vanuit buitenspel, maar dat offside werd opgeheven omdat de Spaanse verdediger Eric Garcia de bal beroerd had in een poging het leer weg te werken. Die regel is nu gespecifieerd: het buitenspel zal enkel nog vervallen als een verdediger bewust de bal raakt. Maar wat is bewust? Volgens de FIFA als er “controle” is. Een poging tot interceptie of een ongelukkige deviatie volstaat dus niet, maar het blijft een kwestie van interpretatie.

3. Rode draad: spelers moeten “beschermd” worden

Pierluigi Collina, de scheidsrechtersbaas van de FIFA, kon het niet genoeg benadrukken: “De spelers moeten beschermd worden.” Dat heeft hij ook duidelijk gemaakt tijdens een uiteenzetting bij de verschillende deelnemers. Fouten die de fysieke integriteit in gevaar brengen, zullen sowieso bestraft worden met een rode kaart, zoals dat ook in de Belgische competitie het geval is. “Hier zijn de beste spelers ter wereld aanwezig”, zei Collina. “Het zou zonde zijn om iemand te zien afhaken door een overtreding van een tegenstander.”

© BELGA

4. Extra tijd wordt langer

Het gebeurt wel vaker dat spelers zo veel tijdrekken dat er nauwelijks nog effectieve speeltijd overblijft. Daar wil Collina dit WK paal en perk aan stellen. Hij heeft de opdracht gegeven om extra lange tijd te geven als het spel te vaak stilgelegen heeft. Normaal gezien gaat de extra tijd zelden boven de vijf minuten, maar nu zou het zomaar richting tien minuten kunnen gaan, als dat nodig zou blijken.

5. Ook vrouwelijke refs aanwezig

Het was al geweten, maar de FIFA zette het graag nog eens in de verf: zes vrouwen maken deel uit van het arbitrageteam. Er zijn drie hoofdscheidsrechters en drie assistentes. De meest bekende is de Franse ref Stéphanie Frappart. “Maar we hebben hen niet geselecteerd omdat ze vrouwen zijn”, zei Collina. “Er zijn geen quota. De dames zijn erbij omdat ze de juiste kwaliteiten hebben.”