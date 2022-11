Een geslaagde generale repetitie is het niet geworden. Een dompertje zelfs. 2-1 tegen Egypte dat niet op het WK aanwezig is. Fouten in de defensie die te traag lijkt, en aanvallend zijn de Duivels niet meer in staat te prikken als voorheen. Loïs Openda scoorde wel punten. Veel vinniger dan Batshuayi.