REACTIES. Rode Duivels willen niet dramatiseren, Thibaut Courtois legt vinger op de wonde: “We zijn te veel in onze rug gepakt”

De Rode Duivels hebben hun enige interland in aanloop naar het WK in Qatar met 2-1 verloren tegen Egypte. Een resultaat waar we niet al te zwaar aan moeten tillen volgens bondscoach Roberto Martinez en Dries Mertens, die meteen na de wedstrijd positief reageerden. Als er echter één Rode Duivel is die de problemen durft benoemen, dan wel Thibaut Courtois.

Bondscoach Roberto Martinez sprak meteen na de wedstrijd kort bij VTM na de nederlaag tegen Egypte. “Dit was niet het resultaat of de prestatie die we wilden, maar dit hadden we wellicht wel nodig”, klonk het aanvankelijk nog positief. “In principe heb je een week of vijf nodig om je klaar te maken voor het WK, maar dat kan nu eenmaal niet. We toonden dat we aan het wachten zijn op de start van dat WK, maar niet dat we klaar zijn. We gaan ervoor moeten zorgen dat elke speler klaar is voor wat nodig is. Want je kunt niet naar zo’n toernooi gaan en verwachten dat je gaat presteren als je niet op je best bent.”

Even later zou de bondscoach echter heel wat strenger - voor zijn doen zelfs ongewoon streng - reageren: “Dat was een heel slechte prestatie, zo kunnen we niet op het WK spelen.”

Dries Mertens: “Tevreden van mezelf, maar het was even zoeken naar adem”

“Zowel het resultaat als het spel kon beter, ja.” Het tegendeel kon invaller Dries Mertens (35) voor de camera’s van VTM moeilijk beweren. “Verliezen is niet ideaal, maar het is goed dat we nog eens hebben gespeeld. Het is namelijk belangrijk dat de gewoontes terugkomen. Uiteindelijk krijgen we ook niet heel veel kansen tegen. Wij hadden er meer, al hadden we nog iets gevaarlijker moeten zijn. Er is nog werk aan de winkel, maar dat komt wel goed. Een domper voor het vertrouwen is dit niet, denk ik. Wat zeggen ze meestal: het is beter dat dit nu gebeurt dan op het WK. Over mezelf ben ik best tevreden, maar na vijf minuten was het toch even naar adem zoeken. Dat was even moeilijk.”

Axel Witsel: “Tegenslag zal vertrouwen in groep niet aantasten”

Ook Axel Witsel wilde de feiten niet dramatiseren, ook al starten de Duivels over vijf dagen hun WK in Qatar tegen Canada. “Maar dit blijft een voorbereidingswedstrijd”, benadrukte Witsel voor de microfoon van de RTBF. “Natuurlijk is het jammer. We wilden graag winnen, maar we moeten positief blijven. Deze tegenslag zal het vertrouwen in de groep niet aantasten. Ik denk dat we na rust goed gereageerd hebben. Het was geen makkelijke match.”

De metronoom van Atlético Madrid vond dat de spelers de richtlijnen van coach Roberto Martinez onvoldoende hadden overgenomen. “Ik denk dat we in het begin van de partij onze posities niet goed invulden. De coach legde daar vooraf de nadruk op, maar we hebben niet gedaan wat hij vroeg, niet in balbezit en niet in verdedigend opzicht. Het was moeilijk om in het begin van de match pressing op Egypte te spelen. We hebben dat later in de partij kunnen rechtzetten. Het zijn kleine details, maar we laten de tegenstander zo toe kansen te creëren en te geloven in een goed resultaat. Het werd zo een moeilijk match. Het zou allemaal anders zijn geweest als we van in het begin van de match het plan hadden opgevolgd.”

Yannick Carrasco: “We moeten leren van onze fouten”

Zijn ploeggenoot bij Atlético Madrid, Yannick Carrasco, was een van de betere Duivels vrijdag. Hij leverde ook de assist voor de aansluitingstreffer van Loïs Openda. “Voor de openingsgoal van Egypte pushten we al vooruit”, stelde hij na afloop. “We hadden de wedstrijd in handen. Jammer genoeg werd het daarna veel moeilijker. Persoonlijk heb ik geprobeerd gevaar te stichten en verdedigend hard te werken. We moeten leren van onze fouten voor het WK. We moeten de tweede bal hoger kunnen winnen. Het ontbrak ons ook aan duelkracht. We spelen tegen een sterk land. Het wordt belangrijk voor de eerste WK-match tegen Canada goed te luisteren naar de instructies van de bondscoach.”

Arthur Theate: “Die 2-0 in de 46ste minuut: dat kan niet”

Arthur Theate, één van de lichtpunten, was na de match teleurgesteld. “Natuurlijk is het jammer dat we niet gewonnen hebben, maar dit is nog niet het WK. Het belangrijkste nu is de volgende match. Daar moeten we nu op focussen en proberen om klaar te zijn voor woensdag. Bij de rust wilden we ons herpakken, maar die 2-0 in de 46ste minuut: dat kan niet. We hebben een week om die problemen aan te pakken en dat zullen we doen ook. Het zat achteraan niet slecht, maar alles kan beter. Het was onze eerste keer samen. We doen ons best.”

Loïs Openda: “We hebben vandaag veel geleerd”

Loïs Openda viel goed in en maakte de enige Belgische goal. “Ik ben blij dat ik ondanks de nederlaag heb kunnen scoren. Dat doet plezier en geeft vertrouwen om eraan te beginnen. Ik heb geluisterd naar de aanwijzingen van de coach. Hij en de ploeg kennen mijn kwaliteiten. We hebben allemaal een goeie band. We moeten dit nu zo snel mogelijk vergeten en focussen op het WK. We hebben het vandaag niet goed genoeg gedaan en daar moeten we nu aan werken. We hebben vandaag veel geleerd.”

Thibaut Courtois: “Ook onze tegenstanders hebben gezien dat we veel ruimte weggeven in onze rug”

Als er één Rode Duivel is die de problemen durft benoemen, dan wel Thibaut Courtois. “We moeten dit niet dramatiseren, maar wel onze conclusies trekken”, aldus onze nationale nummer één. “Als we een goed WK willen spelen, dan zal het beter moeten dan vandaag.”

Courtois heeft zich de voorbije maanden al vaker moeten omdraaien dan hem lief is, zo vertelde hij na de nederlaag tegen Egypte. “Ik vond ons de eerste helft vrij goed spelen, we versierden zelfs een paar goeie kansen, maar dan krijgen we een ongelukkige goal tegen”, aldus Courtois. “Het veld ligt slecht, de bal botst ongelukkig: dat kan gebeuren. Maar wat er in de eerste minuut van de tweede helft gebeurt, dat mag niet gebeuren. We zijn te veel in onze rug gepakt vandaag, we geven zo zeker drie of vier kansen weg. Dat is de voorbije wedstrijden al vaker gebeurd. We moeten minder kansen weggeven, want we hebben de laatste maanden te veel tegengoals geslikt. Dat beseffen we intern en nu moeten we gewoon zien dat we dat tegen woensdag hebben opgelost. Onze tegenstanders op het WK zullen ons ook analyseren en als we daar niks aan doen, zullen ze dat uitbuiten.”

Een probleem, maar wel eentje dat op te lossen valt, aldus Courtois. “Het is simpel, maar zullen dat intern bespreken. Je kan wel met een hoge lijn spelen, alleen moet je op het moment dat iemand een diep bal gaat spelen wel een beetje inzakken. Daar moeten we het nu over hebben. Maar eens we dat aanpakken op training, zal dat probleem ook opgelost zijn.”

Twijfelen doet Courtois na de nederlaag tegen Egypte naar eigen zeggen niet. “Ik zie het niet foutlopen op het WK. Niemand binnen de groep twijfelt. Dat mag ook niet. Je moet een positieve mindset houden als je het goed wilt doen. We weten dat het niet makkelijk wordt, maar op een WK is alles anders. Dit is en blijft een oefenmatch. Iedereen heeft zin in het WK. We spelen er tegen drie goeie ploegen. Canada is jong, maar heeft veel talent. Marokko is vergelijkbaar met Egypte – met Ziyech die dezelfde ballen zal willen spelen als Salah. En Kroatië, da’s altijd een lastige ploeg. We zullen top moeten zijn om door te gaan. We willen een mooi toernooi spelen, al zal het wel beter moeten dan vandaag. Damatiseren gaan we deze nederlaag niet doen, maar we moeten wel de juiste conclusies trekken.”