Qatarese politie lacht er niet mee: Nederlandse journalist wil sfeerbeelden maken aan WK-stadion, maar moet alles direct verwijderen

Een Nederlandse verslaggever van NU.nl is vrijdag bij een WK-stadion in Qatar staande gehouden door de politie. Op de opnames die hij maakte waren beveiligers en agenten te zien.

Camerajournalist Bas Scharwachter schrijft op Twitter dat hij de foto’s op zijn telefoon moest verwijderen, en dat hij daarna naar zijn prullenbak moest om de opnames definitief te wissen. Daarna mocht hij verder met zijn werkzaamheden. De videobeelden op zijn camera heeft Scharwachter nog wel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NU.nl bevestigt het verhaal: “Scharwachter was sfeerbeelden aan het maken bij een stadion, omdat wij benieuwd zijn hoe de voorbereidingen eruitzien voor de wedstrijd van maandag. Op die beelden zie je ook politiemensen en beveiligers. Die zitten ontspannen op de grond. Ik ben bekend met de restricties daar, maar ik zou niet weten waarom je die beelden niet zou mogen maken.”

Hoekman weet nog niet of hij stappen gaat ondernemen. “Het zegt iets over hoe journalisten daar hun werk moeten doen. Dat is wel iets waar ik me zorgen over maak.” De Nederlandse journalistenvakbond NVJ zei in een reactie het bevel om de beelden te wissen “onacceptabel” te vinden.

Eerder deze week werd een Deense cameraploeg tijdens een liveverslag belaagd door Qatarese beveiligers. De verslaggever van de Deense zender TV 2 werd weggetrokken en de beveiligers dreigden de camera kapot te maken.