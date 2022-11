Liridon Balaj hoopt bij SK Deinze op speelkansen tegen Lierse Kempenzonen: “We hopen onze goede reeks door te trekken”

SK Deinze hoopt zondag de positieve lijn van de voorbije weken door te trekken. De Tigers behaalden in de voorbije drie competitieduels zeven op negen en schakelden tussendoor eersteklasser KAS Eupen uit in de Beker van België. SK Deinze staat met vijftien punten op de zevende plaats en krijgt het bezoek van Lierse Kempenzonen, dat met 22 punten twee plaatsen hoger staat.

De Pallieters wonnen de heenwedstrijd met 4-1 en hebben met Leonardo Rocha (goed voor negen competitiegoals) de gedeelde topschutter in de Challenger Pro League in hun rangen. De fusieploeg dwong RSC Anderlecht in de Beker van België tot strafschoppen, maar incasseerde vorig weekend een zware 1-5-thuisnederlaag tegen SK Beveren.

Bij Deinze hoopt de Liridon Balaj opnieuw op een speelkans. Deze 23-jarige offensieve speler speelde van 2019 tot 2022 bij FC Aarau in de Zwitserse tweede klasse. Hij werd in Zwitserland geboren, maar bracht zijn jeugd door in Kosovo. Hij heeft ook de Kosovaarse nationaliteit en speelde al enkele interlands met de nationale ploeg.

“Ik voel me fysiek en mentaal steeds beter”, zegt de Engelstalige Balaj. “Ik stond twee weken geleden in de bekerwedstrijd tegen KAS Eupen voor het eerst aan de aftrap. Ik was tevreden over mijn prestatie en maakte mijn eerste officiële doelpunt voor Deinze. Ik moest me in de voorbije competitieduels tevredenstellen met een invalbeurt. Ik blijf hard werken om de coach van mijn kwaliteiten te overtuigen. Ik kan zowel op de linker- als rechterflank en op de tien spelen. Ik ben linksvoetig, maar mijn voorkeur gaat uit naar de rechterflank. Ik kan op die positie naar binnen komen en met mijn beste voet op doel trappen.”

“Het niveau in de Zwitserse tweede klasse is vergelijkbaar met de Challenger Pro League”, vervolgt Balaj, die bij Deinze een contract voor twee jaar tekende. “Ik hoorde veel goede zaken over het voetbal in België en het ambitieuze project van SK Deinze. Mijn manager deed de rest om me naar hier te halen. Ik hoop via goede prestaties bij Deinze mijn kandidatuur voor meer caps bij de nationale ploeg van Kovoso kracht bij te zetten.”

“We hebben de wedstrijd tegen Lierse Kempenzonen zoals gewoonlijk goed voorbereid. Onze coach laat niets aan het toeval over. We kennen de sterktes en werkpunten van onze tegenstander. We spelen thuis en gaan voluit voor drie punten”, besluit Balaj.

Stap vooruit

“Deinze en Lierse Kempenzonen hebben eenzelfde profiel”, aldus coach Marc Grosjean. Het zijn twee teams die al enkele jaren in 1B actief zijn en een mix van jonge en ervaren spelers hebben. Het is voor ons een serieuze test met een ploeg uit de top zes van de rangschikking. Bij winst zetten we opnieuw een stap vooruit en kunnen we in de rangschikking naar boven beginnen te kijken”, besluit Grosjean.