Eerst was hij nog positief, maar uiteindelijk is Roberto Martinez ongewoon streng voor Rode Duivels: “Dit is een wake-upcall”

Roberto Martinez was meteen na de wedstrijd na de nederlaag van de Rode Duivels tegen Egypte aanvankelijk nog positief. Even later was de bondscoach ongewoon scherp voor zijn doen. Roberto Martinez noemde nog geen man en paard maar haalde wel uit naar zijn spelers. “Dat was een heel slechte prestatie, zo kunnen we niet op het WK spelen”, stelde ook hij vast.

“Dit was niet het resultaat of de prestatie die we wilden, maar dit hadden we wellicht wel nodig”, klonk het aanvankelijk nog positief. Even later kregen we echter een Roberto Martinez die we nog niet veel hebben gehoord. Streng voor zijn spelers. Zijn bedoeling is duidelijk: de Rode Duivels moeten worden wakker geschud. Want zo kan het natuurlijk niet tegen Canada.

“Misschien had het te maken met het feit dat Batshuayi al vroeg in de wedstrijd geblesseerd op de grond bleef liggen”, aldus Martinez. “Plots dachten de spelers wat er kon gebeuren en dat ze geblesseerd het WK zouden kunnen missen. Maar het zou niet mogen. Wij speelden geen WK-match maar een vriendenmatch. Dat mag niet. Egypte won oververdiend. Dat kan natuurlijk niet met het WK om de hoek. De mindset moet veranderen. In die zin is deze wedstrijd goed geweest, dit is een wake-upcall. Daarmee beseffen we meteen over wat het gaat. We kwamen niet in de buurt van een prestatie die op het WK moet geleverd worden. Zo kan je nooit een wedstrijd winnen.”

De bondscoach wilde niet horen van excuses zoals een slecht veld of de eerste keer in zo’n vochtigheid spelen. Zó warm was het ook niet.

“Neen, het gaat niet over warmte of wat dan ook. Ook niet over een gebrek aan vertrouwen of de vorm. Het was de mindset die niet goed zat. We hebben nog vijf dagen om dat te veranderen. Wees er maar zeker van dat dit moet veranderen. Anders redden we het niet. We zijn nu zes jaar samen. Ik ken de spelers goed. Het roer moet om. Ik zag Canada tegen Japan. Die speelden om te winnen. Dat deden we niet. Goed nieuws? Meunier en Vertonghen konden spelen, dat is al goed.”

Martinez had ook nog enkele knopen door te hakken voor de eerste wedstrijd op het WK. Het duel tegen Egypte zal niet allesbeslissend geweest zijn in zijn oordeel. Maar hij zal wellicht toch al wat klaarder kijken nu.

© BELGA

Wat met Eden Hazard? “Geen speciale wedstrijd”

De bondscoach had Eden Hazard 60 minuten beloofd. Het werden er tien meer. Niet omdat Hazard zo goed speelde maar hij stelde ook niet teleur. Het lijkt erop dat Roberto Martinez, ook als Leandro Trossard straks weer fit is, straks tegen Canada toch voor Hazard zal kiezen in de basis.

Martinez: “Dat is het goede nieuws. Hij heeft geen speciale wedstrijd gespeeld maar had die minuten nodig. Hij speelde op het niveau van het team. Hij zal nog groeien, daar ben ik zeker van. Maar het is niet fair één speler te beoordelen als het ganse team niet op niveau is. ”

© AFP

Debast of Dendoncker naast Alderweireld? “Debast past in het profiel”

Ziet Martinez Leander Dendoncker nog altijd vooral als een middenvelder? Hoewel de speler van Aston Villa het als rechter centrale verdediger zeer goed deed in de Nations League-wedstrijden in juni gaat de voorkeur van de bondscoach duidelijk uit naar de 19-jarige Zeno Debast. Hij stond dus aan de aftrap tegen Egypte en speelde wisselvallig. Goed in het uitverdedigen – de 1-0 was niet zijn fout maar die van De Bruyne – maar soms positioneel in gebreke bij het pure verdedigen. Dendoncker mocht niet invallen.

Martinez: “Dendoncker komt ook in aanmerking voor die positie. Er is geen specifieke reden waarom ik niet voor Dendoncker koos. Ik koos voor Debast omdat hij het profiel heeft om op die positie te spelen.”

© BELGA

Onana of Tielemans naast Witsel? “Vanaken verdiende deze kans”

In de met 1-0 verloren interland tegen Oranje in september was Amadou Onana een lichtpunt. Maar hij kreeg van Martinez geen nieuwe kans. In de eerste helft stond Vanaken naast Witsel in het middenveld, na de rust was dat Tielemans. Vanaken viel niet op, Tielemans was nadrukkelijker aanwezig.

Martinez: “Onana deed het goed in Nederland maar Vanaken was wat ongelukkig in zijn laatste wedstrijd die hij voor de Rode Duivels speelde (invalbeurt in Nederland, nvdr). We weten wat hij kan brengen maar, zoals gezegd, is het in een team dat niet draait moeilijk individuele prestaties te beoordelen. Dat ga ik ook niet doen dan.”

© BELGA

Hoe deden Batshuayi en Openda het? “Openda goed aangepast”

Romelu Lukaku zal nog niet spelen tegen Canada. Dan leek de gedoodverfde vervanger Michy Batshuayi, die gemeten naar het aantal gespeelde minuten zelfs regelmatiger scoort dan Lukaku. Maar vooral als invaller scoort hij vlot. Nu trof hij al vroeg in de wedstrijd de paal maar daarna was het over. Loïs Openda kwam in de tweede helft in het veld en was veel gevaarlijker. Hij bekroonde zijn energieke invalbeurt met een doelpunt, de 2-1.

Martinez: “Batshuayi en Openda hebben elk hun kans gekregen. Openda is pas laat bij deze selectie gekomen. Hij deed het goed.”