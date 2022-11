Franse skistations gaan nog niet open door gebrek aan sneeuw

Onder meer Val Thorens in de Franse Alpen was van plan om zaterdag het winterseizoen van start te laten gaan, maar die start is met minstens een week uitgesteld. “Op grote hoogte ligt er momenteel wel genoeg sneeuw, maar skiërs kunnen niet naar beneden skiën omdat er daar niet genoeg sneeuw ligt”, luidt het bij de uitbater.

Hetzelfde geluid is te horen in Val d’Isère en Tignes. Daar is de start van het skiseizoen uitgesteld van 26 november naar 3 december. De temperaturen zijn er te mild en de sneeuwkanonnen kunnen bijgevolg niet ingezet worden. “Er is nu nog weinig sneeuw, maar binnenkort wordt het kouder, dus maak je niet ongerust”, is de boodschap daar.

Ook in de Franse Pyreneeën is er nog geen skipret te beleven. Ook daar is het nog te warm en ligt er niet genoeg sneeuw. En ook daar is de start van het skiseizoen met minstens een week uitgesteld maar is er geen reden tot ongerustheid. “Voor volgende week is er koud weer en sneeuw voorspeld”, luidt het.