Zelfs in hét voetbalcafé van Gent meer lege dan volle tafels tijdens oefenmatch: “De Duivels zullen het moeten bewijzen in de groepsfase”

Roberto Martinez heeft nog veel werk na de nederlaag tegen Egypte. Maar hij niet alleen. De Belg ook. Want diens supportershart blijkt voorlopig niet bijster hard te bonken. Wij gingen tijdens de oefenmatch een kijkje nemen in hét voetbalcafé van Gent, en zelfs daar was nauwelijks Duivelsgekte te bespeuren. “Normaal moet je hier een uur op voorhand zijn voor een stoel als de Rode Duivels spelen. Nu hebben we elk tien stoelen.”