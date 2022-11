Ze had toch nog een duwtje nodig om tot het besef te komen dat het game over was. Minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) overtuigde Katrien Verhegge, topvrouw van het Agentschap Opvoeden, donderdag dat het na de hallucinante toestanden in verschillende kindercrèches niet verder kon. Uiteindelijk gooide Verhegge vrijdagmorgen de handdoek in de ring.