Haalt Canadese sterspeler WK-wedstrijd tegen Rode Duivels toch nog? Alphonso Davies sluit aan in Qatar

De Canadese voetbalbond had vrijdag goed nieuws te melden. Sterspeler Alphonso Davies sloot aan bij de rest van de spelersgroep. De 22-jarige vleugelverdediger van Bayern München werkt verder aan zijn herstel na een hamstringblessure. Het is onzeker of hij het eerste groepsduel van Canada op het WK in Qatar, volgende week woensdag tegen de Rode Duivels, zal halen.