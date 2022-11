Amerikaanse minister van Justitie stelt onafhankelijke aanklager aan om twee onderzoeken naar Donald Trump te leiden

De Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland heeft een onafhankelijke aanklager aangesteld om toezicht te houden op het onderzoek naar voormalig president Donald Trump. Dat heeft Garland vrijdag aangekondigd. Het gaat om Jack Smith, een voormalige hoofdaanklager voor het Internationaal Strafhof in Den Haag. De speciale aanklager zal de onderzoeken leiden tegen Trump: de ex-president is momenteel het doelwit in twee afzonderlijke federale onderzoeken.

Het eerste gaat over de bestorming van het Capitool door zijn aanhangers op 6 januari 2021. Dat uitgebreide onderzoek heeft geleid tot aanklachten tegen bijna 900 mensen die rechtstreeks hebben deelgenomen aan het geweld. De aanklagers hebben echter nooit uitgesloten dat ze naar andere betrokkenen kijken. “Iedereen die strafrechtelijk verantwoordelijk is voor pogingen om de verkiezingen ongeldig te maken, zal ter verantwoording worden geroepen”, zei Garland daar in het verleden herhaaldelijk over.

Geheime documenten

Het tweede dossier gaat over de archieven van het Witte Huis. Toen hij president af was, nam Trump verschillende dozen vol documenten mee. Een wet uit 1978 verplicht alle Amerikaanse presidenten echter om al hun e-mails, brieven en andere werkdocumenten naar het Nationaal Archief te sturen.

In januari gaf hij vijftien dozen terug. Na onderzoek vermoedde de FBI echter dat hij waarschijnlijk nog andere documenten achterhield in Mar-a-Lago, zijn luxueuze resort in Florida. Agenten voerden daar op 8 augustus een huiszoeking uit, op basis van een bevelschrift wegens “het achterhouden van geheime documenten” en “het belemmeren van een federaal onderzoek”, en namen nog een dertigtal andere dozen in beslag. Er volgde een intense juridische strijd om de aard van de in beslag genomen documenten – waren ze nu geheim, persoonlijk of gedeclassificeerd? – die de procedure vertraagde, maar ook hier blijft een federale aanklacht mogelijk.