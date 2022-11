Théo Defourny hield in vier van de zes overwinningen op rij van RWDM de nul: “Nochtans was de 3-1-zege tegen Beveren de kers op de taart”

Théo Defourny: “Alleen als we de juiste oplossingen vinden mocht het straks wat moeilijker gaan, kun je zeggen dat we op kruissnelheid zitten.” — © Kms

Théo, het is geweten dat jullie altijd vooruitkijken, maar bij een 18 op 18 mag je ook al eens tevreden terugblikken. Welke zege is jou het meest bijgebleven?

“De 3-0 tegen Lierse Kempenzonen (de vierde van vooralsnog zes zeges op rij, red.) was wel speciaal. Het was de wedstrijd van de beste aanval, Lierse Kempenzonen, tegen de beste verdediging. We waren die dag defensief zeer solide, veel kansen hebben we niet weggegeven. Als we het hebben over defensief vertrouwen tanken, dan was die wedstrijd wel een referentiepunt. Elke wedstrijd krijgen we dan ook meer vertrouwen als team, we zien het team zichtbaar groeien.”

Tijdens die zes overwinningen op rij hielden jullie vier keer op rij de nul. Dat schept sowieso ook al vertrouwen.

“Nochtans was de kers op de taart onze 3-1-zege tegen Beveren, en dat is net een wedstrijd waarin ik geen clean sheet heb behaald. Het belangrijkste is dat we het aantal kansen dat we tegen krijgen tot een minimum beperken, want op die manier zul je sowieso het aantal clean sheets verhogen. Hoog verdedigen is dus de boodschap, want hoe minder de tegenstander naar de goal kan komen, hoe minder goals je normaal slikt.”

Dat is logisch. Wat ook logisch is, is dat Beveren zaterdag op zijn hoede zal zijn. De laatste club die op de Freethiel kwam winnen, was immers RWDM – eind vorig seizoen.

“Dat was zeker geen makkelijke wedstrijd. Elke confrontatie tegen Beveren is trouwens moeilijk. Maar met dat gegeven houden we ons eigenlijk niet te veel bezig. We kijken naar wat wij op orde moeten zetten om er zaterdag te staan en niet naar statistieken van meer dan een halfjaar geleden. Die statistieken hebben we trouwens helemaal niet nodig om te weten dat Beveren een heel sterk team is, waartegen we op volle sterkte zullen moeten spelen om een goed resultaat te behalen.”

Wat gebeurt er als RWDM zaterdag aan het kortste eind trekt?

“Kijk, we zijn bezig aan een goede reeks, maar we weten pas echt zeker dat we goed bezig zijn als we de juiste oplossingen vinden mocht het straks wat moeilijker gaan. Alleen maar dan kun je zeggen dat we op kruissnelheid zitten.”

Barreto is nog steeds speelgerechtigd

Claes, De Bie, Hazard en Oulare missen door blessures de wedstrijd tegen Beveren. In afwachting van een definitieve uitspraak over de schorsing van Barreto, die in de heenwedstrijd tegen Beveren rood pakte, is de Braziliaan nog steeds speelgerechtigd.