Loïs Openda neemt knalstart bij Rode Duivels, met een doelpunt om de 48 minuten: “Ze kennen mijn kwaliteiten”

Een lichtpuntje bij de Rode Duivels vrijdag: Loïs Openda. De 22-jarige spits viel tijdens de oefeninterland tegen Egypte gretig in, zorgde voor diepgang en pikte zijn goaltje mee. Zijn tweede goal voor de Rode Duivels in 97 minuten speeltijd.

Openda debuteerde in juni voor de Rode Duivels in de Nations League met een invalbeurt van vijf minuten tegen Polen. De ex-spits van Club Brugge scoorde meteen. Daarna kreeg hij nog drie invalbeurten in de Nations League: één minuut in Wales, 23 minuten in Polen en 25 minuten thuis tegen Wales. Daarin scoorde hij niet meer.

Bondscoach Roberto Martinez selecteerde de spits voor het WK in Qatar en liet hem tijdens de oefeninterland tegen Egypte invallen aan de rust. Zijn eerste actie was goed: op snelheid ging hij voorbij zijn man en dan werd hij neergehaald net buiten de zestien. De scheidsrechter zag er echter geen fout in.

In minuut 77 maakte Openda een goeie loopactie zonder bal en duwde hij de prima voorzet van Yannick Carrasco binnen. Zijn tweede goal als Rode Duivel na 97 minuten. Dat is eentje om de 48 minuten. Dat gemiddelde aanhouden wordt natuurlijk moeilijk, maar Openda heeft zijn start als Rode Duivel niet gemist.

© BELGA

Openda: “We hebben vandaag veel geleerd”

“Ik ben blij dat ik ondanks de nederlaag heb kunnen scoren”, vertelde Openda na de wedstrijd. “Dat doet plezier en geeft vertrouwen om eraan te beginnen. Ik heb geluisterd naar de aanwijzingen van de coach. Hij en de ploeg kennen mijn kwaliteiten. We hebben allemaal een goeie band. We moeten dit nu zo snel mogelijk vergeten en focussen op het WK. We hebben het vandaag niet goed genoeg gedaan en daar moeten we nu aan werken. We hebben vandaag veel geleerd.”

Het is nog koffiedik kijken wie volgende week tegen Canada de voorkeur zal krijgen in de spits, want Michy Batshuayi kent de weg naar doel natuurlijk ook. Batsman heeft al 48 interlands op de teller en scoort om de 88 minuten. Hij zit aan 26 goals voor de Rode Duivels. Zolang Romelu Lukaku geblesseerd is, zullen Batshuayi en Openda om een basisplaats strijden.

