Hun namen circuleerden, maar Shakira, Dua Lipa, The Cure en Rod Stewart benadrukken níét te zullen optreden op WK: “Voelt niet goed”

Niet Shakira, niet Dua Lipa, niet The Cure en niet Rod Stewart. Zij zullen allemaal niet optreden tijdens het WK voetbal in Qatar. Dat hebben de artiesten zelf benadrukt toen hun namen circuleerden als “bevestigd” voor het fel gecontesteerde voetbalfeest in de woestijn.

De Britse wereldster Dua Lipa nam duidelijk afstand van het WK met de mededeling dat ze ernaar uitkeek om Qatar te bezoeken “wanneer het al zijn beloften rond mensenrechten heeft waargemaakt”. Robert Smith van de legendarische Britse groep The Cure drukte de hoop van zijn fans eerder al de kop in door te zeggen dat de bandleden “ondanks de geruchten niet zullen optreden tijdens de openingsceremonie”. Oude rot Rod Stewart (77) liet ook al weten dat hij meer dan een miljoen euro aan zijn neus liet voorbijgaan: “Het voelt niet goed om naar een land met zulke ideëen en waarden te gaan.”

Gelukkig voor de FIFA en de Qatari zijn er ook artiesten bij wie het geweten veel minder opspeelt. Zo hopen de organisatoren de Aziatische fans te bekoren met Jungkook, een 25-jarige zanger van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS. Uit de VS komen de Black Eyed Peas, Nicki Minaj, popgroep Maroon 5, Jason Derülo, deejay Diplo en zanger Post Malone overgevlogen. En om de rest van de wereld ook aan te spreken, gingen er ook uitnodigingen naar de Colombiaanse zangers J Balvin en Maluma, de Nigeriaan Kizz Daniel, Bollywood-actrice Nora Fatehi en de Jamaïcaanse r&b-zanger Sean Paul.

Wie er precies tijdens de openingsceremonie van zondag optreedt, is niet duidelijk. Heel wat artiesten treden tijdens het WK op in concertzalen of hotels, zoals Robbie Williams in de Doha Golf Club, net als deejay Calvin Harris en Craig David.(tdl)