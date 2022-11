Koning Charles verbiedt foie gras in koninklijke residenties

Koning Charles heeft het gebruik van foie gras in alle koninklijke residenties voortaan verboden. Dat meldt de BBC, op basis van een brief van de nieuwe Britse vorst aan dierenrechtenorganisaties.

Charles is een notoir natuuractivist, en naar verluidt al veel langer een tegenstander van foie gras. Dat wordt gemaakt van de vetgemeste levers van eenden of ganzen, en wordt door dierenrechtenactivisten dus beschouwd als dierenmishandeling.

In een brief aan de dierenrechtenorganisatie PETA bevestigt het hof nu dat foie gras niet langer gekocht of gebruikt zal worden in de koninklijke residenties – zoals dat al tien jaar het geval was in de residenties van Charles toen hij prins van Wales was.

Volgens vicevoorzitter Elisa Allen van de Britse afdeling van PETA zouden anderen “het voorbeeld van de koning moeten volgen, en foie gras niet op het menu zetten met Kerst.” De organisatie zal het alternatief ‘faux gras’ naar het Britse hof sturen.

De productie van foie gras is al langer verboden in het Verenigd Koninkrijk, maar import of verkoop is nog toegelaten.