Rusland probeert met video te bewijzen dat Oekraïense soldaten gevangenen executeert

Tot nu toe was er vooral sprake van oorlogsmisdaden door Russische soldaten. Maar nu probeert het Kremlin aan de hand van een video te bewijzen dat het Oekraïense militairen zijn die oorlogsmisdaden plegen. Russische krijgsgevangenen zouden in de Donbas geëxecuteerd zijn terwijl ze op de grond lagen.

tg Bron: The Guardian

Op sociale media circuleert een video waarop te zien is hoe een Oekraïense soldaat minstens tien, wellicht twaalf, Russische krijgsgevangenen doodschiet met een machinegeweer. De Russen waren gevangen genomen en lagen naast elkaar op de grond.

Volgens het Kremlin is de video, die we bewust niet tonen, gemaakt aan de frontlijn en toont een groep Russische soldaten die omsingeld werden en met hun handen boven hun hoofd uit een gebouw komen. Daarop moeten ze op hun buik gaan liggen.

Een, volgens Rusland Oekraïense soldaat, helemaal in het zwart gekleed is, opent daarop het vuur.

De beelden, schijnbaar gemaakt door een Oekraïense soldaat, suggereren dat alle Russen werden gedood.

Het incident zou hebben plaatsgevonden in Makiivka in de oostelijke regio Luhansk in Oekraïne, dat deel uitmaakt van de Donbas.

Brutale moord

De beelden zijn hard, maar konden niet gecheckt worden op waarheid, moeten we er eerlijkheidshalve aan toevoegen. Noch de exacte locatie, noch de identiteit of nationaliteit van de betrokkenen kon worden gecontroleerd.

Het Oekraïense ministerie van Defensie werd door The Guardian om een reactie gevraagd, maar heeft niet gereageerd.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken heeft wel gezegd dat het elk incident zal onderzoeken. Ook dit.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie zei: “Deze brutale moord op Russische militairen is niet de eerste en zeker niet enige oorlogsmisdaad.”

Hij zegt dat de Oekraïense regering verantwoordelijk zal worden gehouden voor “elke gevangene die wordt gemarteld en vermoord”.