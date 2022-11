“Alles is anders, maar een winnaar moet er zijn”, onze Chef Voetbal blikt vooruit op het WK in Qatar, dat vandaag begint

We kennen de beelden. Met veertig verzameld rond een krakende transistorradio in de hitte van Dakar, Accra en Yaoundé. Met zijn allen televisiekijkend op het strand van Sydney. Op een plein met een broodje kroket in Amsterdam. Worsten knabbelend in lederhosen in Duitsland. Of met een grote pint in de hand op één van onze grote markten. Dat is het WK, toch? Niet meer. Deze keer zal het anders zijn. Want dit WK valt slecht. Alleen niet voor wie wint: Argentinië, Brazilië en Frankrijk zijn de favorieten.