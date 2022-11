Tekort aan champagne treft ook Belgische supermarkten, en er is weinig hoop op beterschap tegen de feestdagen

Onze voorraadkelders zijn bijna leeg, waarschuwde het moederbedrijf van enkele prestigieuze champagnemerken deze week. Want de wereld heeft er na corona op los geklonken, maar de feestdagen moeten nog komen. Ook Belgische supermarkten voelen de gevolgen. “We krijgen niet de gevraagde aantallen geleverd en er is geen structurele oplossing.”

De roaring twenties, zo noemen de collega’s op het hoofdkantoor van LVMH het onder elkaar. Net als honderd jaar geleden feesten we er in de twintiger jaren lustig op los. In dit jaar toch, want de twee jaar ervoor zat de coronastop er nog op.

En bij die feestjes hoort champagne. Véél champagne. “We zitten bijna door onze voorraad heen”, zegt CEO Philippe Schaus van LVMH. LVMH is kort voor Louis Vuitton Moët Hennessy, het bedrijf van de rijkste Europeaan en gespecialiseerd in luxeproducten. Op het vlak van champagne zijn dat naast Moët & Chandon ook andere klinkende namen als Veuve Clicquot, Dom Pérignon en Mercier.

Die bijna lege voorraadkelders vertalen zich ook in België in lege rekken. Bij supermarktketen Carrefour is de Veuve Clicquot niet beschikbaar. “We krijgen niet de gevraagde aantallen geleverd”, zegt de woordvoerster. “Om de precieze reden na te gaan neem je best contact op met LVMH zelf.”

Groeiende vraag en slappe euro

De tekorten kunnen zich ook in aanloop naar de feestdagen laten voelen. “We krijgen begin december nog een nieuwe levering van Moët en Veuve Clicquot”, zegt Carrefour. “Er is nog geen structurele oplossing, hopelijk wel begin volgend jaar.”

Carrefour verwijst klanten door naar andere topmerken die wél nog voldoende in voorraad zijn. Delhaize krijgt naar eigen zeggen wel nog de contractueel afgesproken voorraden van zijn leveranciers, óók van Veuve Clicquot.

De oorzaak van de lege kelders bij LVMH? “Nu de mensen uit de Covid-periode komen, is er een hogere vraag naar luxe, plezier en reizen”, is wat Schaus erover zegt. Het is met een brede glimlach dat hij het vertelt. Hij verwijst ook naar een alsmaar groeiende vraag in de Arabische Golfstaten. En er is de slappe euro, waardoor het in de VS plots relatief goedkoper was om Franse bubbels in te slaan.

De champagneproductie had de voorbije jaren ook te lijden onder het weer. 2020 was droog, 2021 kletsnat. 2022 is dan weer wél een goed druivenjaar, wat goed nieuws is voor de productie van de champagne die de komende ontkurkt kan worden.