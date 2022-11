“Ik woon al 40 jaar in het midden van een rotonde, en je krijgt me hier alleen weg in een kist”

Het is een nachtmerrie voor pakjesdiensten en voor de postbode. Maar zelf storen Clwyd en Anwen Howatson, twee zestigers uit Wales, er zich al lang niet meer aan dat ze op een rotonde wonen. “We hebben er zelf voor gekozen. We wilden niet wijken toen ze hier nieuwe wegen aanlegden. En het voordeel is dat we geen buren hebben.”

Clwyd (64) en zijn vrouw Anwen Howatson (60) wonen al meer dan veertig jaar in de witte bungalow met bijhorende stallen in Denbigh. Clwyd al langer, het was zijn ouderlijke huis. De woning werd vroeger omringd door weiland. Maar in 1980 werd een ringweg met rotonde aangelegd. Het koppel wilde echter niet wijken. En een onteigening konden ze via de rechtbank vermijden.

Gevolg: de ringweg werdaangelegd en zij blijven op de grote rotonde in het midden wonen. Tijdelijk, want ze zouden het wel snel beu worden, zo dacht de aannemer. Maar ruim veertig jaar later wonen ze er nogal altijd. En met volle goesting.

Anwen, schoonmaakster van beroep, zegt: “Je went aan het lawaai. Ik hoor de auto’s al lang niet meer. Vroeger was hier overigens een spoorweg vlakbij, maar hebben ze verlegd. De treinen maakten wel veel lawaai.”

“Neen, ons krijgen ze hier niet meer weg, tenzij in een kist”, lacht het koppel.

‘We houden van het uitzicht op de bergen en we hebben geen buren die ons storen. In het begin, toen de rotonde hier pas was aangelegd, reed er wel eens een wagen rechtdoor. Maar dat is nu lang geleden”, zeggen de rotondebewoners.

Toch schept het soms ook problemen. Voor pakjesbezorger en voor de postbode is de ligging een ware geseling. Maar ook zelf moeten ze opletten wanneer ze weg willen rijden. Omdat ze van hun oprit direct op de rotonde komen en ze auto’s die te snel rijden soms niet zien aankomen. Tot ongevallen heeft dat nog niet geleid, maar het heeft wel al een paar keer niet veel gescheeld.

En ook om naar hun pony en kippen te gaan moeten ze de drukke baan oversteken. “Maar dat zijn we intussen gewoon. Goed uitkijken en als het niet anders kan durven we al eens een wagen laten stoppen”, lachen de bewoners van het huis dat het meeste aandacht trekt in de regio.