Welke land staat straks verrassend in de finale van dit WK? Waarom komt Oranje nergens? En welke jonge God van Portugal is de nieuwe Roberto Carlos? Onze drie wijzen, Frank Raes, Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck, snijden het allemaal aan. Volgende week fileren ze de Rode Duivels, vandaag de andere landen die in Qatar hun tenten optrokken.