Trump noemt aanstelling speciale aanklager “politisering van justitie” en weigert medewerking

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft de aanstelling van een speciale aanklager om hem te onderzoeken “de ergste politisering van justitie in ons land genoemd”. Hij zal er ook niet aan meewerken, zei hij vrijdag in een interview met Fox News. President Biden was niet op de hoogte van de aanstelling van een speciale aanklager, laat het Witte Huis vrijdagavond weten.