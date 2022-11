Samen vier weken in hetzelfde huis, volg vanaf vandaag onze reporters ter plekke in ‘Casa Qatar’: “We weten al wie in de kleine zetel mag slapen”

Onze man in Qatar: het is niet al goud wat blinkt. — © rr

Vier journalisten van het Nieuwsblad, eentje van De Standaard en eentje van het Belang van Limburg doen aan co-housing in Qatar. In deze rubriek polst Koen Van Uytvange vanop het thuisfront naar hun gezondheidstoestand.

Hallo, Pieter-Jan Calcoen. Hoe is de Casa Qatar , het huisje dat jullie huren?

“Noem het maar gerust een villa. De kamers zijn zo groot dat je er bijna een trouwfeest in kan geven. We hebben zelfs nog niet alles gezien. Er is ook een terras, waar we de sleutels nog niet voor hebben.”

Maar het kleinste kamertje delen jullie wel?

“Neen, elke kamer heeft zijn eigen badkamer. Beneden, naast de living is er ook nog een, maar ik doe mijn euh… boodschappen op mijn kamer. Jürgen Geril en ik zijn hier al, de rest komt vrijdagnacht toe.”

Hoeveel slaapkamers zijn er?

“Slechts vijf. En we zijn met zes. Dus zal Yanko Beeckman voorlopig op de sofa slapen.”

En die ligt nu al vol chips?

“Neen, de zetel is nog proper, maar echt comfortabel lijkt het niet. Sommige kamers zijn zo enorm dat je er drie van kan maken. En ik heb twee twijfelaars op mijn kamer.”

Dus nu twijfel je of je Yanko onder dak neemt?

“Een beetje privacy in die weken hier heb je wel nodig. Maar het is zonde dat hij in een zetel moet liggen. Dus is het idee nu om een matras in de living te leggen zodat hij daar kan crashen als hij vannacht om drie uur arriveert. Misschien wisselen we nog van kamer. En anders vinden we beneden wel een privéhoek voor hem. Hoeken genoeg hier.”

Het valt ook op hoezeer de vloeren glanzen.

“Vooral in de keuken is de vloer oogverblindend. Als je daar het licht aanknipt, moet je een zonnebril opzetten. Dat is de stijl hier. Bling bling, alsof je in een paleis bent. De trap is ook met hout gedecoreerd.”

Hout?

“Met het beentje naar beneden. West-Vlaming, hè.”

Oké, goud. Hoe is Doha? Met dubbele h.

“Hot, met een h. Bloedheet. Meer dan 35 graden, denk ik. Zodra je buiten komt, smelt je.”

Heb je genoeg verse kledij mee?

“Te veel zelfs. Donderdagavond zijn we iets gaan eten en waren we na middernacht nog buiten. Een trui heb je hier echt niet nodig. Maar ik heb acht pulls mee. Elke drie dagen een propere, had ik gerekend. Het is redelijk belachelijk dat ik er zoveel mee heb. Gelukkig heb ik vijftien T-shirts mee. En een zonnebril. Voor binnen...”