Iran

Het gaat van kwaad naar erger in Iran. De protesten tegen het regime worden heviger, en de ordediensten reageren steeds agressiever. Deze week nog werd een tienjarig jongetje gedood op straat, en werden pendelaars in een metrostation beschoten door agenten. De situatie lijkt amper houdbaar, waardoor stemmen in de regering oproepen om het protest nóg harder de kop in te drukken.