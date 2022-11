Belfius-diensten liggen hele avond plat, en groot deel van komend weekend kunnen klanten ook niets doen

De meeste klachten gingen over verrichtingen met de app, eerder dan met die via de website. Met de kaarten van Belfius is er geen probleem.

De timing van de storing valt slecht, want zaterdagavond gaan de diensten van Belfius sowieso down. Dat was aangekondigd. Belfius voert vanaf zaterdag 23.30 uur tot zondag 20 november 18 uur aanpassingen aan om de diensten van Belfius Mobile en Belfius Direct Net te verbeteren. Alles gaat helemaal plat tot zondag 13 uur. Vanaf dan zal je opnieuw historieken kunnen bekijken en overschrijvingen doen. Om 18 uur moet alles weer normaal zijn. Van zaterdag 12 uur tot 18 uur zal het ook onmogelijk zijn om verzekeringen te simuleren of offertes aan te vragen.