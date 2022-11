Zeker tien doden bij rellen in gevangenis in Ecuador

Minstens tien mensen zijn vrijdag gedood bij gevechten die uitbraken tussen gedetineerden in een gevangenis in Quito, de hoofdstad van Ecuador. Dat melden officiële bronnen.

“Er zijn tien bevestigde overlijdens”, meldt de instelling. Er zal een onderzoek worden geopend. De dodelijke slachtoffers, die geen schot- of meswonden hadden, waren gewurgd, verklaarde politiegeneraal Victor Herrera aan journalisten.

Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe een helikopter boven de gevangenis in het noorden van de hoofdstad cirkelt. Gespecialiseerde eenheden van de politie en het leger zijn ingezet in de gevangenis om de situatie onder controle te krijgen.

Het geweld kwam enkele uren nadat de gevangenisautoriteiten een gevreesde bendeleider, Bermudez, hadden overgeplaatst van de El Inca-gevangenis naar een andere zwaarbeveiligde gevangenis in de havenstad Guayaquil. Een andere bendeleider werd ook overgebracht van een andere gevangenis naar Guayaquil.

Bedoeling was om “degenen die chaos creëren” te isoleren, verklaarde president Guillermo Lasso van Ecuador ‘s ochtends.

In gevangenissen in het land breken regelmatig rellen uit tussen rivaliserende bendes. Sinds februari 2021 zijn er in de gevangenissen acht bloedbaden aangericht en vierhonderd gedetineerden gedood.

De laatste gevechten vonden plaats op 8 november. Toen werden acht gevangenen gedood in El Inca.

Begin november startte de regering met het overbrengen van 2.400 gedetineerden, wat leidde tot een gewelddadig offensief van criminele bendes die betrokken zijn bij drugshandel.