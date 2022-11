Ook buitenlandse media niet mals voor ‘makke Rode Duivels’ tegen Egypte: van “Met een kater richting Qatar” tot “De alarmen gaan aan”

Niet alleen in België werd de laatste oefenpot van de Rode Duivels naar aanloop van het WK met argusogen bekeken, ook in het buitenland hielden ze goed in het oog hoe deze concurrent - want zo worden de Duivels toch wel gezien na het WK 2018 - het deed. En zij zagen wat wij zagen: dat het niet goed genoeg was. Al valt ook op hoe weinig aandacht de Belgen er krijgen, en dat zegt misschien ook genoeg over de waarde die we aan deze oefenmatch moeten toedichten.

De Rode Duivels gingen in het Jaber Al-Ahmad Stadium in Koeweit met 2-1 onderuit tegen de Farao’s uit Egypte, een ploeg die er op het komende wereldkampioenschap zelfs niet bij is. In Frankrijk - de huidige wereldkampioen - zag RMC Sport de kopzorgen voor Martinez. “Negentig minuten lang hadden de Duivels balbezit, maar ze hadden alle moeite van de wereld om gevaarlijk te zijn in het Jaber International Stadium. Het is een resultaat dat Martínez kopzorgen bezorgt. Hoewel ze niet konden rekenen op Romelu Lukaku en Leandro Trossard - beiden nog herstellend - is dit geen geruststellend resultaat.” Bij L’Equipe viel dan weer vooral de prestatie van invaller Openda op. “Ondanks een sterk doelpunt van fraai ingevallen Lens-spits Loïs Openda - zijn tweede in vijf interlands - op een uitstekende assist van Yannick Carrasco, verloren de inspiratieloze Rode Duivels van Roberto Martinez.”

In Nederland schenken de media heel wat minder aandacht aan de Duivels, al kopt de Telegraaf wel duidelijk: “België met een kater richting Qatar”. Over het kanaal in Engeland ziet Evening Standard één groot pijnpunt: “De statische defensie met een zwakke Debast werd te kijk gezet bij de goal op counter van Trezeguet. De Rode Duivels toonden te weinig cohesie en weinig ritme. Vooral kapitein Eden Hazard had van dat laatste veel last. Hij zag er allesbehalve goed uit. Het enige positieve is dat hij zeventig minuten in de benen heeft, net zoals Jan Vertonghen er na een blessure nog twintig kon maken”, zien er toch nog wat positiefs in.

The Sun zag hoe het Belgische moraal een serieuze deuk moet gekregen hebben na deze prestatie van wat ooit de ‘gouden generatie’ was. “De Duivels konden hun wil niet opleggen aan Egypte en kregen bovendien twee kinderlijk eenvoudige goals binnen.” Ook Man City-speler Kevin De Bruyne wordt berispt voor zijn flater bij de eerste goal. “Maar het is echter de tweede tegengoal die België zorgen moet baren: zo makkelijk dat die viel. Een hele match lang had de Belgische verdediging het moeilijk met de snelheid voorin bij de Farao’s. Dat wordt echt een probleem als op het op het WK nog snellere aanvallers tegenkomt”, ziet ook The Sun het grootste probleem bij onze defensie liggen. “Alderweireld heeft nog steeds die geweldige lange crosspass in de benen, maar de 33 levensjaren op zijn teller beginnen hem parten te spelen. Zijn gebrek aan snelheid werd enkele keren pijnlijk duidelijk.”

De Bruyne lag met een verkeerde controle aan de actie van de eerste tegengoal. — © BELGA

In Spanje tot slot vond AS het vooral opvallend dat zelfs De Bruyne - de man die bij Manchester City de pannen van het dak speelt - helemaal leek te verdrinken in de woestijn van Koeweit. “Die flater van De Bruyne zorgde voor paniek. Die tegentreffer maakte de Belgen niet wakker. Door de defensieve problemen en de sterren niet thuis gaven, waren de Rode Duivels niet te redden. België is geraakt en Hazard is Hazard niet meer”, klinkt het verontrustend. “De alarmen gaan aan, want België wordt naar voor geschoven als een van de kandidaten om het WK te winnen. Maar het liep stroef in de defensie - met de jonge Debast en Theate - én in de aanval, met Hazard en De Bruyne.”