Banksy roept op om kleding te stelen, nadat winkel ongevraagd zijn werk gebruikt

“Aandacht aan alle winkeldieven. Ga alstublieft naar Guess op Regent Street. Zij gebruiken mij kunstwerken zomaar zonder vragen, dus hoe kan het fout zijn om hetzelfde te doen met hun kleding?” Dat postte de kunstenaar op Instagram. Daarbij voegde hij een beeld van het raam van de winkel waarin, achter de mannequins, een werk van de straatkunstenaar te zien is. Maar ook op de kleding zijn zijn ontwerpen te zien. Op schrijft de winkelketen ook zelf op het raam. “Met graffiti van Banksy”, staat er. Na het bericht van Banksy op Instagram sloot de winkel, werd er security aan de deur gezet en werd de etalage afgeschermd.

Bij de lancering verklaarde Guess afgelopen maand dat ze de collectie in samenwerking met Brandalised, dat ontwerpen van graffitikunstenaars in licentie geeft, hadden ontworpen. Het is niet duidelijk of Banksy zelf op de hoogte was. Indien dat het geval was, is zijn bericht mogelijk eerder een soort marketing. Maar mogelijk is de kunstenaar ook effectief niet op de hoogte.

