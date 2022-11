Kim Jong-un verschijnt voor het eerst in het openbaar met dochter

Voor het eerst is de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in het openbaar verschenen met zijn dochter. Hij liep hand in hand met haar toen hij naar de lancering van een nieuw raket ging kijken. Het bestaan van het meisje werd nooit eerder bevestigd door Noord-Korea.

Een opvallend beeld vanop de luchtmachtbasis in het Noord-Koreaanse Pyongyang. Kim Jong Un verscheen er hand in hand met een jong meisje. Vermoedelijk zijn dochter. Al werd het bestaan van het meisje nooit eerder bevestigd. Het was eigenlijk zelfs niet geweten dat hij een dochter had. Een eerste bericht daarover kwam in 2013 naar buiten toen de Amerikaanse basketbalspeler Dennis Rodman in een interview met The Guardian vertelde dat hij op bezoek was geweest bij Kim. Hij zei toen dat hij een baby, genaamd Ju Ae, had vastgehouden. Een jaar eerder waren er wel al speculaties. Toen werd de vrouw van Kim, Ri Sol Ju, in een lange jas gespot en waren er geruchten dat die een zwangere buik moest verhullen.

Officieel was eigenlijk zelfs niet geweten dat Kim getrouwd was. Die aankondiging werd pas in 2012 gedaan, maar volgens de Zuid-Koreaanse inlichtingendienst stapten de twee al drie jaar eerder in het huwelijksbootje.

© AFP

Volgens Zuid-Korea heeft het koppel drie kinderen, maar daarover kwam nooit een bevestiging. Het is dus ook niet duidelijk of het meisje dat nu naast de dictator verscheen bij de inspectie van een nieuwe raket, ook effectief baby Ju Ae is, waar Rodman naar verwees. Een naam en leeftijd werd door Noord-Korea niet meegedeeld na het bezoek van Kim aan de luchtmachtbasis.