Pootjebaden aan de tangent: nieuwe fiets- en voetgangerstunnel onder water na regenval

De regenval heeft vrijdagavond voor wateroverlast gezorgd in een van de nieuwe fiets- en voetgangerstunnels aan het Douaneplein in Mechelen. In de tunnel stond tot wel tien centimeter water, wat veel mensen natte voeten opleverde. De situatie wordt de komende dagen verder opgevolgd.

Wie vrijdagavond door de fietstunnel tussen de Zandpoortvest en de fietsinfrastructuur aan de aansluiting van de tangent met de N15 wilde, deed maar beter laarzen aan. De afvoerleidingen van de tunnel konden de regen namelijk niet meer slikken. Op een gegeven moment stond er tot wel tien centimeter water in de tunnel en dat over de volledige breedte. Er zat voor veel mensen dus niets anders op dan zich een weg door het water te banen.

De wateroverlast zorgde voor veel frustratie, maar ook voor waterpret. Zo keerden sommige fietsers doelbewust nog een keer terug om door het water te rijden en op de tonen van Diep in de Zee uit De Kleine Zeemeermin moedigden Inez Maes en Ruben Van de Voorde de mensen aan om door het water te gaan. Zelf danste Inez op de tonen van My heart will go on van Celine Dion in de tunnel. “Je kan er over klagen, of je kan er op een leuke manier mee proberen omgaan”, zeggen ze. “Wij kiezen voor het tweede. We moedigen de mensen niet alleen aan, het is ook een unieke kans om te pootjebaden in een tunnel.”

Fietsers en voetgangers moesten door een diepe laag water. — © Stijn Van de Sande

In de loop van de avond kwamen er bij de hulpdiensten verschillende meldingen binnen over de ondergelopen fietstunnel. “We werden inderdaad op de hoogte gebracht van de situatie”, zegt Dirk Van de Sande van de politie Mechelen-Willebroek. “We hebben op onze beurt de brandweer gecontacteerd en zij hebben nazicht gedaan. De volgende dagen wordt de situatie samen met de stadsdiensten verder opgevolgd.”

Bovengronds fietspad afgesloten

Een kleine omweg maken om het water te vermijden, was niet mogelijk. Wie van de omgeving van het Douaneplein richting de Zandpoortvest of omgekeerd wil, moet namelijk door de tunnel. Het bovengrondse fiets- en voetpad aan de kant van de Dijle is door de herinrichting van de vesten afgesloten.

De bovengrondse fiets- en voetgangersinfrastructuur is afgesloten. — © Stijn Van de Sande