“Ze zouden de volgende 3.000 jaar nog hun excuses moeten aanbieden”: FIFA-voorzitter Gianni Infantino doet enkele opmerkelijke uitspraken en geeft Europa veeg uit de pan

Het veelbesproken WK in Qatar kan over één dag eindelijk beginnen. Aan de vooravond van ’s werelds grootste voetbalevenement sprak FIFA-voorzitter Gianni Infantino de wereld toe. De Italo-Zwitser pakte uit met enkele opmerkelijke quotes, onder meer over het alcoholverbod in en rond stadions dat pas vrijdag werd afgekondigd. Hij toonde zich ook bijzonder kritisch voor Europa, dat hij beschuldigt van hypocrisie en een “dubbele moraal”.

Infantino begon zijn persconferentie met een terugblik op zijn eigen jeugd, toen hij als zoon van immigranten in Zwitserland leefde. “Ik herinner me hoe ze behandeld werden en welke rechten ze hadden, en dat is nog niet lang geleden. Net zoals Zwitserland nu een inclusief land is, heeft ook Qatar progressie gemaakt. Het land helpt migranten, geeft ze een toekomst en een beter salaris. En Europa sluit de grenzen.”

Een behoorlijke steek naar Europa, maar daarmee was Infantino nog lang niet klaar. “Nu Europa gas nodig heeft, komen ze plots naar Qatar. Kijken ze dan naar de arbeidsomstandigheden? Nee. De FIFA en Qatar doen dat wel. Voor wat Europa de vorige 3.000 jaar heeft gedaan, zouden we de volgende 3.000 jaar nog excuses moeten aanbieden. En dan gaan ze anderen de les spellen? Het Westen is hypocriet, het heeft een dubbele moraal.”

“Nepfans? Puur racisme!”

Ook LGBTQ-rechten kwamen ter sprake. “Wil je echt thuis zitten en zeggen hoe slecht ze hier wel niet zijn, omdat het niet toegestaan is om in het openbaar gay te zijn? Ik vind zelf dat dat toegestaan moet worden, maar ik ben door een proces gegaan. Mijn vader zou iets anders zeggen en mijn kinderen zullen weer iets anders zeggen. Alleen maar kritiek geven op Qatar, is een provocatie”, stelde Infantino. (Lees verder onder de foto)

© AFP

De afgelopen dagen doken berichten op over de zogenaamde nepfans die al in Qatar zijn. Ook daar ging de Italo-Zwitser snoeihard in de verdediging. “Omdat iemand eruitziet als een Indiër, zou die persoon geen voetbalfan kunnen zijn? Dat is puur racisme. Het zijn oprechte mensen die een moeilijk leven hebben, net zoals iedereen, en daar nu even aan kunnen ontsnappen.”

“Drie uur geen bier, daar sterf je niet van”

“Elke beslissing is genomen na samenspraak tussen de FIFA en Qatar”, legde Infantino uit toen gevraagd werd naar het alcoholverbod dat vrijdag werd aangekondigd. “Het feit dat je in een WK-stadion drie uur geen bier kunt drinken, zul je wel overleven. In sommige andere stadions in de wereld is dat ook zo, maar hier wordt er een thema van gemaakt.”

In Qatar is alcohol in het openbaar niet te verkrijgen, maar in de hotels waar de supporters verblijven, staat het meestal wel op de kaart. Ook WK-sponsor Budweiser moest even slikken toen de maatregel werd genomen. “Budweiser is een grote partner van de FIFA. Ons partnership werd onlangs bekrachtigd tot 2026 en partners ben je in alle tijden. We zijn dankbaar dat Budweiser ons steunt.”

Verhaal over Afghanistan

De voetballeider zond in Doha - met het nodige gevoel voor drama - nog een opmerkelijke boodschap uit. De kritiek dat Qatar mensenrechten niet respecteert, pareerde Infantino met een anekdote. “De media mogen alles schrijven”, aldus Infantino. “Maar als jullie iemand willen bekritiseren: bekritiseer mij dan. Ik ben hier om gekruisigd te worden. Maar geef geen kritiek op de spelers of op de organisatie in Qatar. Bij de FIFA gaat de aandacht ook uit naar de mensenrechten.” (Lees verder onder de foto)

© AFP

“Ik geef een voorbeeld. Een tijd geleden nam de Taliban Afghanistan weer over. Toen zaten veel mensen - zeker vrouwelijke voetballers - in een moeilijke situatie. We hebben gekeken hoe we die meisjes en vrouwen konden helpen. Met de hulp van de Minister van Buitenlandse Zaken van Qatar konden we toen 160 meisjes redden. We kregen hen uit het land en vlogen hen naar Doha, waar ze verbleven in compound die speciaal voor het WK zijn gebouwd. In Europa was Albanië het enige land dat hen wou opvangen. Niemand spreekt hierover, maar we moeten niet alles blijven verdelen. Als bepaalde zaken niet gerespecteerd worden, moeten we dat aanklagen en proberen recht te zetten. Maar laat ons ook van dit WK genieten.”

Infantino had tot slot ook nog een boodschap voor de fans die niet willen kijken naar het WK. “Kijk dan niet. Maar ik ben er zeker van dat sommigen dat zeggen en dan naar huis gaan, waar ze toch naar de wedstrijden kijken. Want het WK voetbal is het grootste evenement dat miljoenen mensen bereikt.”