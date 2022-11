Cocaïneberg in Antwerpen te groot om te vernietigen: vrees dat drugsbendes ‘hun’ coke met geweld weer komen terughalen

De toevloed van cocaïne in de Antwerpse haven is zo groot geworden, dat de verbrandingsovens de in beslag genomen drugs niet meer verwerkt krijgen. In de opslagplaatsen van de douane ligt inmiddels voor vele honderden miljoenen euro aan cocaïne, wachtend op vernietiging. Politie en justitie vrezen dat drugsbendes zullen proberen om ‘hun’ coke met geweld terug te halen. “We zijn dringend op zoek naar extra verbrandingscapaciteit”, klinkt het bij minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Er is inmiddels één extra verbrandingsoven gevonden.