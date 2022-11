Honderden mensen nemen afscheid van Will Ferdy

In de Sint-Anna-ten-Drieënkerk op de Antwerpse Linkeroever is zaterdag om 11 uur de afscheidsplechtigheid begonnen van Will Ferdy, die op 8 november overleed. De zanger leed al enige tijd aan hartproblemen. Hij werd 95 jaar.

De urn met zijn as werd op muziek van Enya de kerk binnengedragen. Enkele honderden mensen wonen de plechtigheid bij onder wie Antwerps gouverneur Cathy Berx, Antwerps schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud en radio- en tv-presentatoren Kurt Van Eeghem en Showbizz Bart.

Will Ferdy werd op 9 maart 1927 in Gent geboren als Werner Ferdinande. Hij startte zijn zangcarrière in 1948 en werd bekend met nummers als ‘Christine’, ‘Belijdenis’, ‘De stervende’ en ‘Het schrijverke’. Hij was zowel in Vlaanderen als in Nederland erg populair.

In 1970 outte hij zich op nationale televisie als homoseksueel, wat veel opschudding veroorzaakte, want hij was de eerste Vlaamse artiest die daar zo openlijk voor uitkwam. In 2001 werd Will Ferdy opgenomen in de eregalerij van Radio 2 voor “een leven vol muziek”. Eind juni 2014 stopte hij definitief met optreden.

