Canadese bondscoach John Herdman hoopt op bankzittersstatuut Hazard: “Als hij niet speelt, ben ik happy”

België blijft een kanshebber op WK-goud voor de Canadese bondscoach John Herdman. De Engelsman sprak met veel respect over de Rode Duivels: “Ik kan me niet voorstellen dat de Belgische spelers gaan twijfelen na dat slippertje tegen Egypte.”

Hoe is het met jullie sterspeler Alphonso Davies van Bayern München? Hij heeft net de selectie vervoegd na een hamstringblessure.

John Herdman: “Ik ben blij dat hij erbij is. Hij brengt veel energie. Het is jammer dat Alphonso een deel van onze voorbereiding gemist heeft, maar hij ziet er goed uit. Hij moet wel nog een beetje opbouwen, dat is logisch. Het goeie nieuws is dat hij al een beetje contactoefeningen heeft kunnen doen op training, maar hij heeft zijn topspeed nog niet behaald, en aangezien het een hamstringletsel was, blijft het een beetje opletten.”

Zal hij kunnen spelen tegen België?

“Dat valt af te wachten. We hopen met zijn allen dat het een lang toernooi wordt voor Canada, het zou erg zijn mocht Alphonso dat vervolg missen door hem te forceren. Het is zijn kinderdroom om hier te zijn, we gaan hem perfect begeleiden. We zouden hem natuurlijk goed kunnen gebruiken tegen België, het is de sterkste tegenstander van het afgelopen decennium, maar ook zonder Alphonso kunnen we iets goeds doen. We gaan hem niet onverstandig pushen. Ik laat hier mijn slaap niet voor.”

Wat vond u van de wedstrijd van België tegen Egypte (2-1)?

“Egypte is het eerste land in jaren dat als underdog een goed resultaat kon neerzetten tegen België. Dat was sterk. Ik heb de match graag gezien. (lacht) Er zijn nu twee scenario’s mogelijk. Ofwel gaan de Belgen tegen ons revanche willen nemen en zijn ze extra gemotiveerd. Ofwel zijn er plots twijfels in hun hoofden, maar dat kan ik me moeilijk voorstellen. Ervaren jongens als De Bruyne, Hazard en Courtois twijfelen niet na een slippertje in een ‘friendly game’. Als je me vraagt welke vijf landen het WK kunnen winnen, dan reken ik België daar sowieso bij.”

In België is er veel te doen om de vorm van Eden Hazard. Vreest u hem nog?

“In een Belgisch shirt zeker wel. We hebben al de duels van de Rode Duivels geanalyseerd en ik vind Hazard nog steeds een belangrijke speler. Hij is de aanvoerder, hij zorgt voor beweging en openingen. En ook voor kansen. Met zijn intelligentie laat hij ook zijn ploegmaats draaien, hij maakt het geheel beter. Als de Belgische fans klagen en er zo voor zorgen dat Hazard niet speelt tegen ons, dan ben ik ‘happy’.” (lacht)

Club Brugge-aanvaller Buchanan (l) donderdag in actie met Canada in een vriendschappelijke partij tegen Japan. — © AFP

Met Buchanan en Larin telt u twee Club Brugge-spelers in uw selectie. Hoe kijkt u naar hun ontwikkeling in het Belgische voetbal?

“Het is een fantastische competitie om de nodige stappen te zetten. De coaching in België is zeer goed en innovatief, de spelers leren er veel bij en doen er veel ervaring op – denk maar aan die Champions League-campagne van Club -, en die brengen ze mee naar de nationale ploeg. Ook Jonathan David heeft grote stappen gezet bij AA Gent. Ik kende hem al van bij de U21, waar de ganse ploeg rond hem gebouwd was. Ik zag nooit eerder zó een speler in Canada. Hij heeft de gave om in de gaten te duiken en hij heeft een goeie mentaliteit. Bij Gent heeft hij zich erg goed ontwikkeld, zijn niveau blijft sindsdien maar groeien. Dat is ook dankzij Gent. (grijnst) Thank you, Belgium!”

Het is hier meer dan 35 graden, welke impact zal dat hebben?

“Het is goed dat we nu al in Qatar zijn om te acclimatiseren. De hitte kan je echt bij de keel grijpen. Hopelijk werkt de airconditioning in de stadions. Hopelijk werkt die zelfs heel goed. (lacht) Voor mij: hoe kouder, hoe beter. Dertig graden onder nul zou goed zijn.”