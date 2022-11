Bijna alle Limburgse wolven samen gefilmd: “Zeer uitzonderlijk, alle prooien in Vlaanderen kan een wolf in z’n eentje aan”

Twaalf van de dertien wolven die in Vlaanderen leven en jagen, waren afgelopen week samen op pad in Sonnis, een gehucht bij het Limburgse Helchteren. Ze werden in roedel gefilmd door de wildcamera van Robby Scheelen. En dat is zeer uitzonderlijk, zegt vzw Welkom Wolf. “Alle prooien in Vlaanderen kan een wolf in z’n eentje aan”, klinkt het. “Daar heeft hij geen hulp bij nodig.”