Samuel Eto’o doet knotsgekke voorspelling met glansrol voor Afrika, maar wat is nu het meest succesvolle continent op het WK?

Als de voorspelling van Eto’o uitkomt, maken we ongetwijfeld een WK voor de eeuwigheid mee. Zo ziet hij Qatar bijvoorbeeld doorstoten tot in de kwartfinales, waarbij het gastland onder meer Engeland zou uitschakelen. En wat dan gezegd van ‘zijn’ Kameroen? Dat gaat groep G winnen voor Brazilië (!), Servië en Zwitserland. Goed nieuws is er ook voor de Rode Duivels: zij zullen in groep F weliswaar tweede worden achter Marokko, maar in de achtste finales vervolgens wel afrekenen met het grote Duitsland.

In de kwartfinales zal het toernooi van de Rode Duivels er opzitten volgens Eto’o. Dan volgt immers een confrontatie met, jawel: Kameroen. De Ontembare Leeuwen zullen vervolgens in de halve finale Senegal verslaan, om het dan in de finale te halen van Marokko. Senegal zal volgens Eto’o ook de match om het brons winnen van titelverdediger Frankrijk. (Lees verder onder de Tweet)

Een volledig Afrikaanse top drie dus: dat bijzonder straf zijn. Een Afrikaans land slaagde er immers nog nooit in om zelfs de halve finales van de Wereldbeker te bereiken. De kwartfinale was voor hen al drie keer het eindstation: Kameroen, Senegal en Ghana deden dat elk al één keer. En elk waren ze op hun eigen manier héél dichtbij die halve finale.

Golden goal en de hand van Suarez

Kameroen was in 1990 het allereerste Afrikaanse land dat de kwartfinale van het WK bereikte. Daarin troffen ze Engeland, maar ei zo na lieten The Three Lions zich verrassen. Kameroen boog in de tweede helft plots, in amper vier minuten tijd, een achterstand om in een 2-1-voorsprong. De verbouwereerde Engelsen sleepten via een penalty van Gary Lineker nadien verlengingen uit de brand, waarin een tweede elfmeter van Lineker genoeg was om de Kameroeners naar huis te sturen.

Senegal schreef bij zijn allereerste WK-deelname in 2002 meteen voetbalgeschiedenis. Het bereikte de kwartfinale na een golden goal tegen Zweden. Ook de kwartfinale tegen Turkije werd op die manier beslist, maar deze keer in het nadeel van de Senegalezen. Dat zou tevens de allerlaatste golden goal zijn op een WK: goed om te weten voor uw volgende sportquiz. (Lees verder onder de foto)

Ghana kwam op het WK van 2010 heel dichtbij de halve finale. Lukt het ze in Qatar wel om die te bereiken? — © EPA-EFE

Het is echter vooral het verhaal van Ghana dat tragisch is. Dat land droeg de hoop van een heel continent op zijn schouders tijdens de kwartfinales van het WK 2010 in Zuid-Afrika, de eerste Wereldbeker die ooit in Afrika werd gehouden. Tegen Uruguay stond het in de slotfase van de verlengingen 1-1 toen spits Luis Suarez een zeker Ghanees doelpunt van de lijn redde met zijn hand. Rood voor Suarez en strafschop voor Ghana. De ultieme kans om Afrika naar de halve finale te trappen, maar die werd gemist door Asamoah Gyan. Het kwam zo tot een strafschoppenreeks, waarin Gyan wél scoorde maar Ghana toch verloor. Een continentaal drama.

WK-winnaars komen uit slechts twee continenten

Slechts twee continenten hebben al een wereldkampioen afgeleverd. Europa topt de lijst met twaalf wereldtitels verdeeld over vijf landen: Duitsland (4), Italië (4), Frankrijk (2), Spanje (1) en Engeland (1). Daarnaast zijn er nog dertien andere Europese landen die minstens één keer de halve finales bereikten, waaronder België. Geen enkel ander continent komt in de buurt van die cijfers.

Zuid-Amerika komt op de tweede plaats met negen wereldtitels, maar levert met Brazilië wel de recordhouder af. De Goddelijke Kanaries kroonden zich al vijf keer tot wereldkampioen. Argentinië heeft twee wereldtitels, net als Uruguay. Dat land won in lang vervlogen tijden twee van de eerste vier WK’s (1930 en 1950). Opvallend is dat van alle andere Zuid-Amerikaanse landen enkel Chili één keer de halve finales kon bereiken, en dat is al van 1962 geleden - toen Chili het WK organiseerde. (Lees verder onder de foto)

Brazilië won het WK al vijf keer. Op de foto: Cafu na de gewonnen finale van 2002, de laatste WK-triomf van de Goddelijke Kanaries. — © AFP

Wat de andere continenten betreft, vinden we Noord-Amerika op de laagste podiumtrede terug met één enkele derde plaats. Daarvoor zorgden de Verenigde Staten op het allereerste WK in 1930. Azië doet het net iets minder goed: hun beste WK-resultaat is de verrassende vierde plek van Zuid-Korea in 2002. Dat land was toen samen met Japan gastheer van het toernooi. Noord-Amerika en Azië doen daarmee wel nog altijd beter dan Afrika.

Merkwaardig statistiekje van Nieuw-Zeeland

Oceanië heeft het kleinste palmares van de actieve voetbalcontinenten. Dat is niet onlogisch, want met Australië en Nieuw-Zeeland heeft Oceanië zelfs maar twee landen die ooit aan het WK hebben deelgenomen. Australië slaagde er bij zijn vijf eerdere deelnames één keertje in om de achtste finales te bereiken, in 2006. Dat is nog altijd de beste Oceanische prestatie op een WK, al is Australië intussen al zestien jaar aangesloten bij de Aziatische Voetbalconfederatie en niet die van Oceanië.

Nieuw-Zeeland het enige land andere land uit Oceanië dat een realistische kans heeft op WK-kwalificatie. De All Whites waren er voor het laatst bij in 2010, maar zorgden toen wel voor een bijzonder statistiekje. Het was namelijk het enige land dat op dat toernooi geen wedstrijd verloor: Nieuw-Zeeland speelde in de groepsfase drie keer gelijk, maar scoorde onvoldoende punten om door te stoten tot de achtste finales. Maar het bleef dus wel ongeslagen. Zelfs de latere wereldkampioen Spanje slaagde daar niet in, wantLa Roja verloor toen verrassend zijn eerste groepsmatch tegen Zwitserland.