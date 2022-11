Regeringstroepen doden minstens drie manifestanten bij protesten in Iran

De Iraanse ordediensten hebben zaterdag minstens 3 manifestanten gedood in het noordwesten van het land tijdens protesten. Dat zegt een ngo voor de bescherming van Koerden in Iran.

“De repressieve krachten van de regering hebben het vuur geopend op manifestanten in de stad Divandarreh en minstens drie burgers gedood”, aldus de ngo, die gevestigd is in Noorwegen.

In een ziekenhuis in het noordwesten van het land zouden de ordediensten dan weer geschoten hebben op een familie van een gedode manifestant, het lichaam meegenomen hebben en begraven hebben op een geheime locatie, aldus nog de ngo Hengaw. Vijf leden van de familie zouden gewond zijn geraakt.

In Iran zijn protesten uitgebroken na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini op 16 september, na een arrestatie door de zedenpolitie omdat ze de kledingvoorschriften geschonden zou hebben. In heel het land gaan sindsdien mensen de straat op om te protesteren tegen politiegeweld en voor vrouwenrechten. De politie treedt hard op tegen de demonstranten, die ook roepen om het aftreden van het autoritaire regime.

De afgelopen weken vonden ook bijeenkomsten plaats bij de begrafenissen van gedode manifestanten, waarbij de dood van Mahsa Amini aan de kaak werd gesteld en ook meer algemeen de overheid werd gehekeld. Om dergelijke manifestaties te verhinderen, nemen de ordediensten de lichamen mee van de manifestanten die ze hebben gedood.