Qatarese bondscoach betreurt “desinformatie” over arbeidsmigranten en vermeende omkoping Ecuadoraanse spelers

Felix Sanchez Bas, de bondscoach van het Qatarese elftal, heeft zaterdag gezegd dat hij de “verkeerde informatie” over de rechten van arbeidsmigranten in Qatar betreurt. Tijdens een persconferentie beschreef hij de vele doden op bouwwerven van het WK voetbal als “tragisch”.

“Er werd al veel gesproken over dit onderwerp, maar ik denk dat er veel verkeerde informatie is. Dat zorgt voor een onevenredige benadering van de realiteit”, vertelde de Catalaan aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK tussen Qatar en Ecuador.

“Maar natuurlijk is een sterfgeval op een werkplek het meest tragische dat kan gebeuren, hier in Qatar en in elk ander deel van de wereld. Ik hoop dat het WK het leven van iedereen die in achtergestelde omstandigheden leeft, beter kan maken. Niet alleen in Qater, maar in elk land ter wereld”, zei hij verder.

Cijfers The Guardian verworpen

Qatar kreeg in de aanloop naar dit WK veel kritiek voor hun omgang met gastarbeiders. De autoriteiten ontkennen de klachten met klem en benadrukken dat ze de arbeidswetgeving grondig hebben hervormd. Ze verwerpen bovendien de cijfers over het aantal doden op bouwwerven die de Britse krant The Guardian eerder publiceerde.

Volgens officiële cijfers vielen er drie doden, maar de Internationale Arbeidsorganisatie spreekt van 50 sterfgevallen en 500 zwaargewonden. De belangenvereniging gaf bovendien toe dat er problemen zijn met de registratie van dodelijke ongevallen waardoor het werkelijke aantal nog hoger kan liggen.

“Niemand zal ons van buitenaf destabiliseren”

Sanchez ontkende tenslotte ook dat er steekpenningen werden betaald aan spelers van Ecuador om de thuisploeg te laten winnen tijdens de openingswedstrijd. “Daar is geen bewijs voor en bovendien is de bron van het nieuws onbekend”, vertelde hij. De Spanjaard herhaalde dat hij de “desinformatie” sterk betreurd. “We bereiden ons hier al jaren op voor en zijn een solide groep. Niets of niemand zal ons van buitenaf destabiliseren. Dit heeft geen invloed op ons”, vertelde hij.

Sportief gezien bestempelt de bondscoach tegenstander Ecuador in de openingswedstrijd wel als favoriet. “Maar ik denk dat er een kans is dat we kunnen doorstoten. We zullen ons best doen om dat in alle wedstrijden te laten zien”, besloot de 46-jarige Spanjaard.