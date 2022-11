Langverwachte nieuwe versie eindtekst COP27: verlies en schade blijft grootste leemte

Zaterdagnamiddag omstreeks 13 uur heeft het Egyptisch voorzitterschap op de klimaattop COP27 in Sharm-el-Sheikh een langverwachte nieuwe kladversie van de eindtekst gepubliceerd. Daaruit blijkt dat verlies en schade nog steeds het heikele punt in de onderhandelingen blijft. Dat is namelijk de enige plaats in de tekst van elf pagina’s waar nog een plaatshouder voor is opgenomen. Ook van de afbouw van alle fossiele brandstoffen is er in de nieuwe tekst geen spoor terug te vinden.