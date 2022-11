Oekraïners moeten overwegen het land te verlaten om stroom te besparen, zegt hoofd Oekraïens energiebedrijf

Het hoofd van het grootste energiebedrijf in Oekraïne zegt dat landgenoten moeten overwegen het land te verlaten om zo energie te besparen. Dat zei hij in een interview met de Britse omroep BBC.

“Als ze een alternatieve plek kunnen vinden om drie of vier maanden te verblijven, zou dat heel helpvol zijn voor het systeem”, zei Maxim Timchenko, hoofd van energiebedrijf DTEK, aan BBC.

Door de vele Russische raketaanvallen zijn er de afgelopen weken heel wat problemen met de stroomvoorziening in Oekraïne. President Volodimir Zelenski moest eerder deze week nog aankondigden dat meer dan 10 miljoen Oekraïeners zonder stroom zaten door de aanvallen. Op enkele plaatsen kon de situatie ondertussen al verbeterd worden, maar toch wordt er nog steeds gewaarschuwd voor stroompannes.

Het bedrijf van Timchenko levert stroom aan meer dan een kwart van Oekraïne, maar hij zei dat het systeem minder betrouwbaar is door de aanvallen. Het verminderen van stroomgebruik kan daarvoor een belangrijke oplossing zijn.

Momenteel wordt aan de bevolking gevraagd om het stroomverbruik te beperken tot essentiële apparaten, maar toch is het moeilijk om voldoende stroom te voorzien, zei Timchenko. Het land verlaten kan daarom ook gezien worden als een manier om Oekraïne te helpen in de strijd tegen Rusland, zei hij. “Als je minder gebruikt, dan zijn ziekenhuizen waar gewonde soldaten verzorgd worden wel verzekerd van stroom. Zo kan uitgelegd worden dat minder stroom gebruiken of land verlaten, wel kan bijdragen.”

Het probleem zit hem volgens Timchenko ook in het feit dat de Russen het elektriciteitsnet in Oekraïne goed kennen. “We waren collega’s, nu zijn we vijanden”, zei hij. Het Russische leger heeft daardoor veel kennis in handen, zegt hij. “En dat zorgt voor heel concrete doelwitten, als je grote delen van ons netwerk en elektriciteitscentrales kent.” Dat er zo goed als geen reserve onderdelen meer zijn om reparaties uit voeren, zorgt nog voor een extra uitdaging, zei hij.