Parket start procedure tot gedwongen opname voor man die aanslag dreigde te plegen

De 24-jarige man had zich aangeboden aan het ziekenhuis Sint-Anna in Anderlecht en dreigde ermee terug te komen en iedereen te doden. De man, die afkomstig is uit de provincie Luxemburg, was danig opgewonden. Hij riep ‘Allah Akbar’ en zei dat hij ‘morgen zal terugkomen om zichzelf te doden en alle anderen aanwezig’. Daarna verdween hij. Na een uitgebreide zoektocht door de politie kon de verdachte vrijdagavond opgepakt worden.

Het parket van Brussel heeft zaterdag de zogenaamde Nixon-procedure opgestart. “De opdracht is inderdaad gegeven om die procedure op te starten”, bevestigt woordvoerster Willemien Baert. “Het is nog niet duidelijk of hij effectief wordt opgenomen of niet. Dat zal in de loop van de dag blijken.”

De Nixon-procedure is sinds een goede week een heet hangijzer. De aanvaller van de overleden politieagent Thomas Monjoie had zich eerder die dag gemeld op het commissariaat omdat hij haat voelde tegen tegenover de politie. De procedure tot gedwongen opname werd toen niet opgestart door het parket – omdat hij zelf al om een psychiatrische opname had gevraagd, luidde het achteraf – en dat leidde tot veel verontwaardiging.