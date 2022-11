Open VLD hield zaterdag lang en “broodnodig” partijbestuur: “Nog toekomst weggelegd voor De Bleeker binnen partij”

Open VLD heeft zaterdag een lang partijbestuur gehouden, om de gebeurtenissen van de afgelopen week uit te leggen aan alle fracties en betrokkenen. Verschillende aanwezigen hadden vraagtekens bij de zoektocht naar een staatssecretaris buiten de eigen partij. Anderen spraken Eva De Bleeker bemoedigend toe over haar toekomst binnen Open VLD. Maar allen waren ze het erover eens dat de vergadering broodnodig was om de violen weer te stemmen.

Eva De Bleeker, staatssecretaris voor Begroting en Consumentenbescherming, nam vrijdag ontslag nadat haar positie onhoudbaar was geworden omwille van enkele fouten in de begroting. Haar opvolger, Alexia Bertrand, werd onmiddellijk aangeduid en ingezworen. Bertrand komt over van MR en verdiende onder meer haar sporen als kabinetschef van toenmalig minister Didier Reynders.

Bedankt

Op het partijbestuur werd Eva De Bleeker zaterdag uitgebreid bedankt, is te horen bij een aanwezige. “Bijna elke spreker verzekerde haar dat er voor haar nog een toekomst is weggelegd in de partij.” Al geeft iedereen ook duidelijk aan dat daar enige tijd van bezinning zal moeten over gaan.

Een andere aanwezige ervaarde de stemming op de vergadering als “emotioneel en bedrukt”. “Er waren veel vragen bij het feit dat er iemand van buiten de partij is aangetrokken. Er mag toch ook geloof zijn in het kunnen van de eigen mensen.”

Veel begrip

Maar volgens een andere liberaal was er ook veel begrip voor het feit dat er op korte tijd een heel specifiek profiel moest worden gezocht. In de Kamer is donderdag immers verzekerd dat de begrotingstabellen tijdig in orde zullen raken, zodat de begroting voor kerst kan worden gestemd. “Bertrand weet hoe een begroting in elkaar zit, had destijds een goede verstandhouding met de andere kabinetschefs en is goed gekend binnen Open VLD.”

De meeste VLD’ers hebben begrip voor het feit dat de positie van De Bleeker onhoudbaar was geworden. Na de Kamerzitting van donderdag was haar functioneren “een probleem van de hele meerderheid” geworden, valt te horen. “Maar het is ook duidelijk dat er meer speelde dan de problemen van afgelopen week”, zegt iemand anders.

Een mogelijke verhuis van Alexia Bertrand - Antwerpen en Vlaams-Brabant worden genoemd - werd zaterdag nog niet besproken, maar zit verschillende lokale sterkhouders wel dwars. “Iedereen zit elkaar zo’n beetje op te jutten”, zegt een aanwezige. Tegelijk wordt er rekening mee gehouden dat Bertrand gewoon in Brussel blijft, als sterke vrouw van een toekomstige gezamenlijke lijst met MR. De sfeer tussen Open VLD en MR zou alleszins niet verder zijn gezakt na vrijdag. De beide voorzitters hadden een tamelijk sereen telefoongesprek.